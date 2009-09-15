محمدمهدی عبدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر روز قدس را یک آرمان جهانی اسلامی و انسانی خواند و افزود: ملت های مسلمان جهان از هر دسته و گروهی باید در روز قدس با هم متحد و هماهنگ باشند و با حضور خود در راهپیمایی این روز نشان دهند که ملت های مسلمان جهان تحمل ظلم رژیم اسراییل به عنوان یک غده سرطانی را ندارند.

وی در بیان اینکه روند حمایت از فلسطینیان در طول سالیان متمادی تغییرات محتوایی کرده است تصریح کرد: در گذشته رژیم اسراییل فلسطینیان را به حساب نمی آورد و به راحتی از دولت لبنان می خواست که فلسطینیان را بیرون بیاندارند اما امروز شاهد تغییر رفتار اسراییل از حالت تهاجمی به حالت تدافعی شده ایم.

این عضو جمعیت فداییان اسلام ادامه داد: در گذشته یهودیان به فلسطین مهاجرت می کردند اما امروز شاهد کاهش مهاجرت آنان و حتی افزایش مهاجرت یهودیان به خارج از سرزمین های اشغالی هستیم.

وی تصریح کرد: امروز دیگر اسراییل زیاده طلب وجود ندارد و رژیم صهیونیستی تنها برای حفظ موجودیت فعلی خود تلاش می کند و این نشان از تغییر محتوا در این رژیم دارد، اینها همه به دلیل حمایت های جهانی مسلمانان و جوامع بشری از فلسطینیان است.

این تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید: فلسطین به یکی از میدان های رقابت میان ایران و جهان غرب بدل شده است چراکه ایران امروز به عنوان یک تفکر پویا در جهان معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه امروز مرزهای فلسطین مرزهای ایران است ، خاطرنشان کرد: امروز ملت های دنیا ایران را به صورت قطبی ضد غرب می شناسند و مرز ما با غرب مرز فلسطین است و اگر ما در این مرز شکست بخوریم دنیا دچار فاجعه خواهد شد.

عبدخدایی اظهارداشت: آمریکا به دنبال کدخدایی برای این دهکده جهانی است و چون کشورهایی همچون ایران، ونزوئلا و سوریه در مقابل آمریکا قرار دارند، کدخدایی آمریکا محقق نمی شود.

وی تاکید کرد: ملت های دنیا به فریادهای ما پاسخ می دهند و قطب جدیدی در حال رشد مقابل امپراطوری غرب که در حال فروکش و درهم شکستگی است، پدید آمده است.

این چهره مبارز انقلابی با اشاره به نامگذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس از سوی امام راحل گفت: از زمانی که در سال 1948 اسراییل به وجود آمد تمامی کشورهای اسلامی به ویژه ایران و جامعه روحانیت ایرانی این رژیم را غاصب می دانستند.

وی افزود: اساسا ادعای رژیم اسراییل مبنی بر اینکه در یکهزار و چند صد سال پیش در سرزمین فلسطین ساکن بوده است، حتی از نظر حقوق بین الملل نیز پذیرفته شده نیست.

عبدخدایی می افزاید: با وقوع جنگ جهانی اول و پیدایش کشورهای جدیدی همچون عراق، از هم پاشیدن دولت عثمانی و استعمار برخی کشورهای عربی از سوی کشورهای غربی زمینه های بوجود آمدن اسراییل فراهم شد و اسراییل به پایگاهی برای کشورهای غربی بدل شد.

وی با اشاره به اینکه روحانیت ایران از ابتدا با این جریان و مولود نامشروع مخالف بود، تصریح کرد: با وقوع انقلاب اسلامی به عنوان یک انقلاب دینی و شیعه، به رهبری امام خمینی(ره) و نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان به عنوان روز قدس، اسراییل به صورت یک دولت غاصب به مسلمانان جهان معرفی شد.

عبدخدایی ادامه داد: یکی از مقامات ارشد انگلیسی در یکی از سخنرانی های خود با نشان دادن قرآن کریم می گوید" تا این قرآن میان مسلمانان است آنان با هم متحدند و نمی توانیم انان را استعمار کنیم." وی قرآن را آهنگی برای اتحاد ملت های مسلمان خواند.

عضو جمعیت فداییان اسلام با اشاره به اینکه فلسطین روز به روز در مقابل اسراییل قوی تر می شود و دیگر شعار اسراییل بزرگ مطرح نیست افزود: در گفته ها و شعارهای اسراییلی ها تغییر رویه به خوبی احساس می شود و اینکه دیگر شعار از نیل تا فرات فروکش کرده است.

عبدخدایی غزه را به عنوان یک بمب در حال انفجار توصیف کرد که می خواهد اسراییل را ببلعد و این ها همه از برکات انقلاب اسلامی و روز قدس که نمادی از حمایت مسلمانان جهان از فلسطینیان است، تلقی می شود.