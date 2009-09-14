توقف کامل شهرک سازی در بیت المقدس غیرممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه صهیونیستی هاآرتص، "بنیامین نتیانیاهو" بار دیگر بر عدم توقف کامل شهرک سازی در سرزمینهای اشغالی تاکید کرد.



وی گفت پافشاری فلسطینیها بر روی توقف شهرک سازی غیرقابل قبول است، زیرا تا کنون مشخص شده این مسئله شدنی نیست.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در جمع اعضای کمیته سیاست خارجی و دفاع کنیست(پارلمان) این رژیم سخن می گفت اظهار داشت بیت المقدس یک شهرک نیست و ساخت و سازها در آن روند عادی خود را دارد.



وی هشدار داد اصرارهای آمریکا در توقف کامل شهرک سازی ورای خطوط قرمز رژیم صهیونیستی قرار داشته و مانع انجام مذاکرات صلح می شود.

نتانیاهو با اشاره به خواست "جرج میچل" برای توقف کامل شهرک سازی گفت : ما برای آمریکا روشن کردیم که کار ساخت وساز بیش از 2 هزار و 500 واحد مسکونی در حال حاضر آغاز شده و 450 واحد دیگر نیز در حال تکمیل است.



به گفته وی متوقف کردن این پروژه ها در موقعیت کنونی برای تل آویو غیرممکن است.

این در حالی است که "بنیامین نتانیاهو" پیش از برگزاری نشست خود با "جرج میچل" فرستاده ویژه اوباما به منطقه گفته بود : امیدوارم که بتوانیم شکاف های موجود میان تل آویو و واشنگتن را بر سر مذاکرات سازش از بین ببریم و از این شکافها، پلی در جهت گسترش روابط دیپلماتیک دوجانبه بسازیم.