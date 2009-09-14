در مذاکرات 1+5 با ایران شرکت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام بلندپایه آمریکایی امروز گفت اعلام برگزاری نشست میان ایران و قدرتهای بزرگ درباره برنامه هسته ای تهران، اولین گام مهم به شمار می رود.
"استفان شو" وزیر انرژی آمریکا در حاشیه نشستهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین-پایتخت اتریش- اظهار داشت : اعلام برگزاری نشست میان ایران و 1+5 در اولین اکتبر(9 مهر) اولین گام مهم به شمار می رود و ما امیدواریم با موفقیت همراه شود.
شو تاکید کرد ایالات متحده نیز در مذاکرات با ایران که شامل پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان(گروه 1+5) است، شرکت خواهد کرد.
سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره ارشد هسته ای کشورمان و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در یک گفتگوی تلفنی، درباره اول اکتبر(9 مهر) به عنوان زمان آغاز دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 به توافق دست یافتند.
آمریکا در واکنش رسمی به مشخص شدن زمان دیدار مقامهای جمهوری اسلامی ایران و گروه موسوم به 1+5 ، ضمن اعلام حضور نماینده خود این مسئله را اولین گام مهم توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام بلندپایه آمریکایی امروز گفت اعلام برگزاری نشست میان ایران و قدرتهای بزرگ درباره برنامه هسته ای تهران، اولین گام مهم به شمار می رود.
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