در مذاکرات 1+5 با ایران شرکت می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک مقام بلندپایه آمریکایی امروز گفت اعلام برگزاری نشست میان ایران و قدرتهای بزرگ درباره برنامه هسته ای تهران، اولین گام مهم به شمار می رود.



"استفان شو" وزیر انرژی آمریکا در حاشیه نشستهای آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین-پایتخت اتریش- اظهار داشت : اعلام برگزاری نشست میان ایران و 1+5 در اولین اکتبر(9 مهر) اولین گام مهم به شمار می رود و ما امیدواریم با موفقیت همراه شود.



شو تاکید کرد ایالات متحده نیز در مذاکرات با ایران که شامل پنج عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان(گروه 1+5) است، شرکت خواهد کرد.



سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و مذاکره ارشد هسته ای کشورمان و خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در یک گفتگوی تلفنی، درباره اول اکتبر(9 مهر) به عنوان زمان آغاز دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 به توافق دست یافتند.