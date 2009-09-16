تعاونیها شاهرگ حیاتی اقتصاد 5 قاره جهان

به گزارش خبرنگار مهر، در سال 1990 کشورهای در حال توسعه آسیا به جز ژاپن 21 درصد از کل درآمد دنیا را تولید کرده اند و پیش بینی می شود این سهم در سال 2025، 39 درصد، در 2050 نیز 60 درصد از کل درآمد دنیا را از آن خود کنند.

بر این اساس بخش تعاون با سئوالات متعددی مواجه است به نحوی که مشخص نیست تعاونی ها می تواند خود را با تغییرات سریع دنیا وفق دهند؟ قدرت رقابت آنها به چقدرخواهد بود؟

تعاونی های آسیا از سنتی تا مدرن

در کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن و استرالیا شباهت زیادی به تعاونی های اروپایی وجود دارد. تعاونی های مصرف ژاپن در زمینه ترکیب کارایی تجاری با اعضا موفقیت بالایی کسب کرده اند.

تعاونی ها در کشورهای کمتر توسعه یافته مانند هند، بنگلادش، سریلانکا و اندونزی به دلیل میراث استعمار و دخالت دولتها شباهت زیادی به کشورهای افریقایی دارند. در این میان کشورهایی نظیر سنگاپور، جمهوری چین و مالزی چیزی بین توسعه یافته ها و کمتر توسعه یافته ها هستند.

در ایران نیز اقتصاد تعاون به عنوان راهکار حضور مردم در جریان فعالیتهای اقتصادی مطرح شده و برای توسعه این بخش نیز هدف گذاری هایی صورت گرفته است. در حال حاضر 150 هزار تعاونی با 25 میلیون نفر عضو در ایران فعال هستند.

استرالیا مهد تعاونی های مدرن

نخستین تلاش ها برای تشکیل تعاونی های مدرن در استرالیا شکل گرفت که تحت عنوان تشکل های بیمه مشترک معروف است. پس از آن موج اول تعاونی های گوناگون تولید و خرده فروشی نیز در بریتانیا راه اندازی شد که بر مبنای برآورده کردن آرزوی خانه دار شدن ارزان اعضا، تشکل های ساختمان سازی راه اندازی شد. در قرن نوزدهم نیز اقتصاد صادرات محور با تعاونی های کشاورزی شکل گرفت.

تعاون آمریکایی

با راه اندازی اولین شرکت تعاونی بیمه متقابل در فیلادلفیای آمریکا در سال 1725، تعاون در این قاره به عنوان یکی از جنبه های مهم و سازنده اقتصاد درآمد. تعاون در قاره آمریکا به عنوان سیستمی برای حل و فصل مشکلات و انجام کارها دیده می شود.

انواع تعاونی ها در آمریکا به صورت تعاونی های تولیدات کشاورزی، تعاونی هایی که مصرف کنندگان صاحب آن بوده و توسط آنها اداره می شود، انجمن کسب و کار صنعتی و انجمنهای تولیدی کارگران هستند.

این گزارش می افزاید: تعاونی های تولیدات کشاورزی حدود 32 درصد کل تعاونی های آمریکا را تشکیل می دهند به نحوی که ارزش کالاهایی که کشاورزان از طریق تعاونی ها به فروش رسانده اند بیشتر از ارزش رشد محصولات کشاورزی است.

از دیگر تعاونی های پررونق آمریکا می توان از تعاونی های مصرف، اتحادیه های اعتباری روستایی، انجمنهای پس انداز و وام متقابل، انجمن های تلفن، بیمه، مسکن، فروشگاههای مصرفی، تعاونی های برق روستایی و بانکهای پس انداز متقابل نام برد.

شبهه تعاونی آفریقایی

در حال حاضر تنها 8 درصد از کل درآمد دنیا مربوط به این قاره پهناور است و پیش بینی می شود این درصد تا سال 2050 نیز تغییری نکند. از این رو گرایش به سیستم تعاونی و اشکال مختلف آن می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

شناخت نقاط قوت و ضعف تعاونی ها در افریقا و پذیرش مردم این قاره برای گذر از اقتصاد سنتی به دنیای مدرن، می تواند نیروی بالقوه تعاونی ها را در این سرزمین پهناور به کار گیرد. دخالت دولت در اداره امور مربوط به تعاونی ها در افریقا باعث ایجاد شرکتهای شبه تعاونی شده به نحوی که شناخت تعاونی های واقعی از شبهه تعاونی ها بسیار مشکل است.

برای توسعه تعاونی ها در این قاره، 3 مرحله قابل تصور است که می توان اولین آن را مرحله استعماری دانست، مرحله دوم ملی-مردمی است که در این دوران ساختار تعاونی ها حفظ شد و مرحله سوم نیز مرحله سازگاری ساختاری است که طی آن تعاونی ها به اجبار آزاد شدند.

تعاون اروپایی

تعاون در اروپا با تشکیل تعاونی ها توسط سران مذهبی و قومی آغاز به کار کرد. پس از آن تعاونی ها در منطقه آلپ توسط عشایر آن منطقه تشکیل شد.

سپس کشورهای دیگر اروپا به این سیستم اقتصادی گرایش پیدا کردند به نحوی که کشور سوئیس از طریق تعاونی ها توانست دموکراسی را برقرار کند و رشد نماید.

تعاونی های راچدیل توسط 28 نفر از کارگران بافنده در شمال انگلستان برای اولین بار در سال 1844 میلادی توانستند ابراز وجود کنند و توانستند تعاونی های مصرف محلی و یا محیط کاری را شکل دهند.

در آلمان اولین اتحادیه حمایتی از کشاورزان محروم در سال 1847 شکل گرفت، پس از آن برای کمک مالی به کارگرانی که در وضعیت بد مالی قرار داشتند نیز تعاونی تشکیل شد.

ایجاد اولین مرکز تهیه مواد اولیه برای نجاران و کفاشان و پس از آن نیز تشکیل اتحادیه پیش پرداخت که بعدا به بانک ملت تغییر نام داد نیز از اقدامات دیگر کشور آلمان در ایجاد تعاونی ها است.

در اشتوتگارت بیش از 100 سال است که تعاونی ها وجود دارند و امروزه در مدلهای پیشرفته نیز تعاونی های مسکن به اعضای خود در خانه دار شدن حق تقدم می دهند و برای پذیرش اعضای جدید نیز همیشه آماده هستند.