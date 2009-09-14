مرگ 18 پاکستانی در جریان گرفتن غذا / کشته شدن دو نظامی ناتو در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در جریان تقسیم غذا بین شهروندان فقیر در کراچی پاکستان دست کم 18 زن و کودک زیر دست و پا مانده و جان باختند.

در این حادثه صدها زن و کودک فقیر که در مقابل ساختمانی در این شهر تجمع کرده بودند، برای گرفتن غذای رایگان به سمت ورودی آن هجوم آورده و شماری از آنان روی پله های ساختمان زیر دست و پا مانده و جان دادند.



به گفته یکی از شاهدان حادثه هجوم یکباره صدها نفر بر روی پله ها و نبود جای کافی، سبب بروز این فاجعه شده است.

در همین حال خبرگزاری آسوشیتدپرس از کشته شدن دو نظامی ناتو طی حمله طالبان در افغانستان خبر داد. بر این اساس در حمله شورشیان طالبان به یگان گشت نظامیان ناتو در استان هلمند یکی از آنان هدف قرار گرفته است.

بنا بر اعلام وزارت دفاع انگلیس، یک نظامی دیگر نیز در پی انفجار یک بمب کشته شده است. این در حالی است که دفتر ناتو در افغانستان از اعلام ملیت این نظامیان خودداری کرده است.

گفتنی است از زمان اشغال افغانستان تا کنون 214 نظامی انگلیسی در مبارزه با نیروهای طالبان و یا بر اثر انفجار بمب در این کشور کشته شده اند.

