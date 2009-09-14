در سلامتی کامل به سر می برم/ لزوم بیطرفی در انعکاس اخبار عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری"اور نیوز"، آیت الله علی سیستانی خطاب به نمایندگان روزنامه ها و شبکه های ماهواره ها و رسانه ها که با وی دیدار کردند گفت من در سلامتی کامل قرار دارم و شما باید اخبار عراق را به درستی و بیطرفی منتقل و منتشر کنید.

آیت الله سیستانی در این دیدار که روز گذشته برگزار شد اظهار داشت: حال من خوب است و همه مسئولان عراقی باید به ملت خدمت کنند و مسئولیت شما خبرنگاران جوان به عنوان رکن چهارم دموکراسی این است که خبرهای واقعی را بدون دخل و تصرف در آن و بدون جانبداری و طرفداری از یک جریان یا طایفه خاص به طور مستقل منعکس کنید.



مرجع عالی عراق تاکید کرد : من اطلاع کاملی از اوضاع مسلمانان در افغانستان، پاکستان و ایران دارم و از انفجارهایی که در عراق رخ می دهد به ویژه انفجارهای اخیر(چهارشنبه خونین بغداد) به شدت متاثر و متالم شدم.



آیت الله سیستانی تاکید کرد : من دوستدار تمام عراقیها از هر طیف و قومیت هستم و هیچ تبعیضی میان آنها قائل نیستم.



وی افزود: من از شصت سال پیش در عراق زندگی می کنم و دوران حکومت پادشاهی و دوران عبدالکریم قاسم و عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف و زمان حکومت بعثی را سپری کردم.



دفتر آیت الله العظمی سیستانی با بی اساس خواندن ادعاهای شبکه العربیه مبنی بر سفر مرجع عالی دینی عراق به خارج از کشور با هدف درمان تاکید کرد آیت الله سیستانی هم اکنون در نجف به انجام کارهای روزمره خود می پردازد.