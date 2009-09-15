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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۲

رکابزنان اعزامی به کاپ آسیایی تایلند معرفی شدند

رکابزنان اعزامی به کاپ آسیایی تایلند معرفی شدند

ترکیب تیم ملی دوچرخه سواری پیست ایران برای حضور در کاپ آسیایی تایلند مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فنی تیم های ملی دوچرخه سواری به منظور حضور در رقابتهای کاپ آسیایی تایلند رکابزنان اعزامی را در دو بخش سرعت واستقامت (پیست) مشخص کرد.

در بخش استقامت محمود پراش، حسنعلی ورپشتی، فرزین عرب، فرشید فارسی نژادیان وعلیرضا احمدی ترکیب تیم اعزامی ایران را تشکیل می دهند.

در بخش سرعت چهار رکابزن در تمرین تیم ملی حضور دارند که کمیته فنی براساس وضعیت دوچرخه سواری دو یا سه نفر و در صورت رضایت بخش بودن رکورد ورزشکاران هرچهار رکابزن حاضر در اردو را عازم این مسابقات می کند.

هم اکنون علیرضا حقی، حسن ملکی، بهنام خسروشاهی و محمد رجبلو در تمرین تیم ملی حاضر هستند.

رقابتهای کاپ آسیایی تایلند 18 و 19 مهرماه برگزار می شود که تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان 15 مهر ماه تهران را به مقصد این کشور ترک می کند.

کد مطلب 947350

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