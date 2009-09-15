مدیران دستگاه های اجرایی باید با سرمایه گذاران همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیدعلی‌اکبر طاهایی شامگاه دوشنبه در جلسه کمیته برنامه ‌ریزی اقتصادی استان در استانداری اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید نگاه مثبت و برخورد منطقی و مناسب با سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولید، صنعت و کشاورزی داشته باشند و ضمن احترام به شخصیت و جایگاه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حداکثر همکاری و تعامل را به شکل مستقیم با آنها داشته باشند.



استاندار افزود: فضای توسعه و سرمایه ‌گذاری نیازمند ایجاد امید و اعتماد در نزد کارآفرینان است و مدیران باید با جدیت و اعتقاد بیشتری از این موضوع حمایت کنند.



وی با اشاره به اهمیت و نقش نگاه کارشناسی در تصمیم‌ گیری‌های مدیریتی گفت: مدیران در بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی خود نباید هیچگونه خود سانسوری داشته باشند و ما نیز از حرمت و استقلال نظر مدیران استقبال می‌کنیم.



طاهایی بیان کرد: پس از بیان نقطه ‌نظرات، زمانی که مدیریت ارشد استان تصمیم گرفت طرح و پروژه‌ ای در استان قزوین اجرا شود همه باید ضمن احترام به دیدگاه‌ها به سمت تحقق تصمیم اتخاذ شده پیش برویم.



استاندار قزوین گفت: سیاست اقتصادی دولت و به تبع آن در استان، تقویت فضای سرمایه‌گذاری و مهیا کردن بسترها و شرایط لازم در این زمینه است.

در ادامه این جلسه دادستان استان قزوین بر حمایت مدیران از سرمایه‌گذاری در استان تاکید کرد.

محمدباقر الفت افزود: مدیران باید نگاه مثبتی به سرمایه ‌گذار و سرمایه ‌گذاری داشته باشند و با اعتقاد به این موضوع در راستای رفع موانع و محدودیتهای موجود در این مسیر تلاش کنند.

در این جلسه همچنین محسن مبارکی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین در خصوص ادغام مجتمع صنعتی و پارک لیا و تلاش برای ساماندهی این مجموعه واحد با مدیریت شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین گزارشی ارائه کرد.