طرح آموزش مروجین حجاب در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، طاهره بیگم سیدی شامگاه دوشنبه در کارگروه حجاب و عفاف گفت: حجاب یکی از مواردی است که در احادیث و روایات فراوانی بر آن تأکید شده و حفظ حجاب جامعه را از بسیاری ناهنجاریها دور می کند.
وی افزود: از اهداف تخصصی طرح آموزش مروجین حجاب، آموزش افراد متخصص به عنوان مدرس و مربی در سطح استان است.
مشاور استاندار قزوین در امور بانوان یادآور شد: یکی از مهمترین آموزههای دین مبین اسلام داشتن عفت و حیاست که موجبات تعالی روح و استعداد افراد می شود.
وی در خصوص ضرورت اجرای این طرح بیان کرد: برای آگاهسازی و هوشیاری اقشار مختلف جامعه، آموزش افرادی که دورههای تخصصی مناسب را در زمینه ترویج عفاف و حجاب به منظور انتقال مطالب با هدف جلوگیری از تهاجم و شبیخون فرهنگی در جامعه طی کنند، ضروری است.
سیدی عنوان کرد: در این طرح از استادان مجرب کشور در زمینههای آموزش مسائل اعتقادی، علوم تربیتی، جامعهشناسی و روانشناسی و شیوههای تدریسی استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد: از میان افرادی که مطالعات جدی و تخصصی در این خصوص دارند و از لحاظ فن بیان و دیگر خصوصیات رفتاری نیز از وضعیت مناسبی برخوردار هستند، افرادی انتخاب میشوند که با گذراندن دورههای آموزشی به عنوان مسئولان طرح در استان فعالیت می کنند.
در پایان این جلسه در خصوص چگونگی اجرای این طرح در استان، آموزش مروجین و سرفصلهای آموزشی بحث و تبادل نظر شد.
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