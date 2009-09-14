هاشمی رفسنجانی مسلمانان را به شرکت در راهپیمایی روز قدس فراخواند

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی به این شرح است : سی سال است که آزاداندیشان و عدالتخواهان درست کردار در سراسر جهان به ابتکار اعجازآمیز امام راحل جمعه آخر ماه مبارک رمضان در محکومیت اشغالگری قدس شریف که نمادی از مظلومیت و اسارت در دست یک دولت سراسر نامشروع، جعلی و غاصب می باشد به خیابانها می آیند و برائت خویش را از جنایات و تمامیت خواهیهای بین المللی یک اقلیت محدود فریاد می زنند و شاهدیم که این حضور معنادار هر ساله چون زلزله ای پایدار پایه های عنکبوتی استبداد و استعمار را می لرزاند و روح مقاومت را بر تن مجروح این بقعه شریف اسلامی می دمد.

مردم مسلمان ایران اسلامی واقصی نقاط جهان اسلام

امسال در حالی به استقبال این روز شریف می رویم که سردمداران جهانی با سواستفاده از غفلت و تفرقه مسلمانان و به خصوص اختلافات در داخل مجاهدان خود فلسطینی دندان طمع را برای تعمیق جنایات خویش تیز کرده اند و با القای تفرقه و دامن زدن به اختلافات مذهبی و پرهیز از بیان اشتراکات مطامع استکباری و استعماری خویش را در آستانه تحقق نامشروع می بینند.

نکند خدایی نکرده تدبیر پیر فرزانه این انقلاب را که روز قدس را روز بیداری اسلام نامید، در اثر این اختلافات به فراموشی سپرده شود و آب در آسیاب دشمن بریزد که سالهای سال در آرزوی حذف هویت اصیل اسلامی بیت المقدس به عنوان قبله اول مسلمین است.

انشاءالله حضور غیورانه شما در راهپیمایی روز قدس در سراسر کشور های اسلامی و غیر اسلامی و در روستاها و شهرهای ایران عزیز، بیدارباشی جاودانه به غفلت زدگان باشد که فکر می کنند گذشت زمان، غبار فراموشی بر آرمان فلسطین نشانده است و شما نیز مطمئن باشید که فجر صادق همیشه بعد از تیره ترین زمان شب طلوع می نماید.