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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کانونهای مساجد لرستان تجهیز شدند

کانونهای مساجد لرستان تجهیز شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان از تجهیز تعداد 52 کانون جدید التاسیس در این استان خبر داد.

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در این طرح بخشی از تجهیزات مورد نیاز کانون های جدید التاسیس استان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: این تعداد کانون از ابتدای سال جاری تا اوایل خرداد ماه موفق به اخذ مجوز از ستاد عالی کانون های مساجد شده اند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان ادامه داد: در این طرح اقلام مورد نیاز کانون ها از قبیل قفسه کتاب، میز مطالعه و صندلی مطالعه در اختیار کانون ها قرار گرفته است.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر ضرورت رشد و بالندگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان افزود: تاسیس کانون های فرهنگی می‌تواند تاثیر‌گذاری موثرتری در حوزه فرهنگ و هنر و کتاب در مساجد و سطح استان داشته باشد.

وی یادآور شد: مساجد پایگاه فرهنگی جامعه هستند و بسیاری از تصمیم گیری های کلان در مساجد شکل می گیرد و با توجه به سیاست مسجد محوری وزارت ارشاد، دولت سعی و تلاش در تاسیس و تجهیز کانون های فرهنگی هنری مساجد دارد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان خاطر نشان کرد: مدیران مسئول کانون های مساجد مذکور به مدت یک هفته می توانند با مراجعه به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها نسبت به تحویل تجهیزات اقدام کنند.

کد مطلب 947370

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