کانونهای مساجد لرستان تجهیز شدند

حجت الاسلام سید علی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: در این طرح بخشی از تجهیزات مورد نیاز کانون های جدید التاسیس استان فراهم شده است.

وی تصریح کرد: این تعداد کانون از ابتدای سال جاری تا اوایل خرداد ماه موفق به اخذ مجوز از ستاد عالی کانون های مساجد شده اند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان ادامه داد: در این طرح اقلام مورد نیاز کانون ها از قبیل قفسه کتاب، میز مطالعه و صندلی مطالعه در اختیار کانون ها قرار گرفته است.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر ضرورت رشد و بالندگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان افزود: تاسیس کانون های فرهنگی می‌تواند تاثیر‌گذاری موثرتری در حوزه فرهنگ و هنر و کتاب در مساجد و سطح استان داشته باشد.

وی یادآور شد: مساجد پایگاه فرهنگی جامعه هستند و بسیاری از تصمیم گیری های کلان در مساجد شکل می گیرد و با توجه به سیاست مسجد محوری وزارت ارشاد، دولت سعی و تلاش در تاسیس و تجهیز کانون های فرهنگی هنری مساجد دارد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان لرستان خاطر نشان کرد: مدیران مسئول کانون های مساجد مذکور به مدت یک هفته می توانند با مراجعه به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ها نسبت به تحویل تجهیزات اقدام کنند.