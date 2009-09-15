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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۲۴

اشعار لری در خصوص پیامبر گرامی اسلام جمع آوری می شود

اشعار لری در خصوص پیامبر گرامی اسلام جمع آوری می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: اشعار لری و محلی پیرامون ابعاد شخصیتی پیامبر گرامی اسلام در لرستان جمع آوری می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انجمن ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت در نظر دارد به مناسبت بزرگداشت مقام والای پیامبر اعظم (ص)، مجموعه اشعار شاعران بومی سرا را در سطح منطقه گردآوری و در قالب کتاب منتشر کند.

عزت جعفری در خصوص زمان و نحوه اجرای این برنامه بیان داشت: آثار ارسالی در بخش آزاد و با موضوع پیامبر اعظم (ص) با گویش و لهجه لکی، لری، بالاگریوه، بختیاری و بروجردی است.

وی مهلت ارسال آثار را تا پایان مهرماه سال جاری عنوان کرد و یادآور شد: زمان برگزاری همایش و رونمایی از کتاب سیزدهم بهمن ماه سال جاری مصادف با ولادت خاتم پیامبران خواهد بود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت خاطرنشان کرد: به سه نفر برگزیده این همایش مبلغ یک میلیون ریال اهدا خواهد شد.

جعفری ادامه داد: علاقمندان برای شرکت در این همایش می توانند آثار خود را با ذکر مشخصات فردی به استان لرستان - شهرستان کوهدشت - میدان قدس- مجتمع فرهنگی هنری امید ارسال کنند.

کد مطلب 947374

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