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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

کمبود امکانات چاپ نشریات لرستان را دچار مشکل کرده است

کمبود امکانات چاپ نشریات لرستان را دچار مشکل کرده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با اشاره به کمبود امکانات چاپ در استان گفت: خروج کارهای چاپی از استان و انجام آن در استانهای دیگر موجب ایجاد مشکلاتی برای چاپخانه داران لرستانی شده است.

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به مشکلات پیش روی چاپخانه داران، یکی از خواسته‌های چاپخانه‌داران لرستانی را داشتن اتحادیه و صنف برشمرد و اظهار داشت: پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شده اما در حال حاضر اغلب چاپخانه‌ داران و ناشران استان فاقد پروانه کسب هستند.

وی با تاکید بر اینکه خروج کارهای چاپ از استان و انجام آن در استانهای دیگر مانند قم و تهران از دیگر مشکلات چاپخانه‌داران شده است، افزود: تجهیز چاپخانه‌ها به دستگاه چاپ کارت ویزیت می‌تواند موجب درآمد‌زایی در استان شود.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر 21 نشریه در لرستان فعالیت دارند که 15 نشریه به صورت هفته‌نامه و دو هفته‌نامه منتشر می‌شود و این مهم فرصت خوبی برای چاپ آنها در داخل استان است.

علوی با بیان اینکه نبود امکاناتی در زمینه لیتوگرافی و افست در چاپخانه‌های استان سبب شده تا چاپ اغلب نشریات در استانهای دیگر انجام شود، بیان داشت: تعداد اندکی از نشریات که در داخل استان چاپ می‌شود نیز به دلیل نوع کاغذ و رنگ، مورد پسند خوانندگان نیست.

وی با تاکید بر اینکه تجهیز چاپخانه‌ها به دستگاه چاپ کارت ویزیت می‌تواند موجب درآمد‌زایی در استان شود، خاطرنشان کرد: این در حالیست که در حال حاضر بیش از 45 واحد تبلیغاتی استان سفارش چاپ کارت ویزیت را از مشتری گرفته اما در دیگر استانها چاپ می‌کنند.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان تعداد چاپخانه‌ها و انتشارات استان لرستان را 40 واحد اعلام کرد و گفت: امیدواریم در دولت دهم توجه ویژه‌ ای به این بخش شده و شاهد رشد و بالندگی صنعت چاپ در استان باشیم.

کد مطلب 947378

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