مازندارن قطب شهرکهای صنعتی کشورمی شود

ابراهیم گوهر دهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با راه اندازی شهرک صنعتی نتشبندان این شهرک به شمار شهرکهای صنعتی استان افزوده می شود .

وی خاطر نشان کرد: شهرک صنعتی تشبندان از شهرکهای نمونه استان بوده که تاکنون 161 واحد صنعتی در آن مستقر شده و تعدادی هم در حال ساخت و ساز است.

وی اظهار داشت: برای راه اندازی این شهرک نیازمند حمایت ویژه مسئولان و متولیان امر هستیم و این شهرک پتانسیل لازم را برای تبدیل شدن به شهرک برتر استان و کشور دارد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران خاطرنشان کرد: امروزه فضای مطلوبی جهت تولید و سازندگی در استان به وجود آمده به طوریکه مدیران کل، فرمانداران، ائمه جمعه، سرمایه گذاران و... با همدلی و تعامل مشغول فعالیت و پیشبرد امور صنعت هستند.

گوهردهی بر لزوم حاکم شدن رویکرد سیستمی برای رشد صنعت تاکید کرد و گفت: بخش تولید و اشتغال در مازندران روز به روز پر رونق تر شود.

مدیرعامل شهرکهای صنعتی مازندارن بیان داشت: در گذشته استان مازندران در حوزه صنعت با چالش های زیادی مواجه بود، اما آمار و ارقام نشان می دهد در چند سال اخیر حرکت های خوبی در جهت توسعه صنایع صورت گرفته و می توان مدعی شد که فرهنگ تولید و صنعتی شدن جای خود را در استان بازکرده است.

وی یادآورشد: در حال حاضر شرایط برای توسعه کمی و کیفی و ارتقاء شهرکها فراهم است و با کمک همه مسئولان می توانیم به استان برتر کشور تبدیل شویم.