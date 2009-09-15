38 هزار دانش آموز در 300 واحد آموزشی ایرانشهر به مدرسه خواهند رفت

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، عبدالسلام سجادی دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ایرانشهر با اشاره به مشغول به تحصیل شدن 38 هزار دانش آموز در 300 واحد آموزشی ایرانشهر و بخش مرکزی در سال تحصیلی جدید اظهار داشت: تاکنون کتب درسی مقاطع ابتدائی و پیش دانشگاهی تحویل آموزش و پرورش شده است.

مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر اعلام کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید 9 فضای آموزشی جدید به فضاهای آموزشی شهرستان ایرانشهر افزوده می شود.

وی افزود: برای ساخت و تجهیز این فضاهای آموزشی که تا چند روز دیگر به بهره برداری می رسد، 15 میلیارد ریال هزینه شده است.

سجادی همچنین گفت: هنرستان تربیت بدنی و دبیرستان تیزهوشان نیز امسال به فضاهای آموزشی شهرستان ایرانشهر افزوده می شود.

مدیر آموزش و پرورش ایرانشهر خاطر نشان کرد: در چهار سال گذشته بیش از 170 میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز و نوسازی مدارس ایرانشهر هزینه شده است و در حال حاضر این شهر از فضاهای آموزشی مناسب و استاندارد برخوردار است.