بازرسان دستگاه های اجرایی با باج خواهان در ادارات برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی شامگاه دوشنبه در همایش بازرسان دستگاه های اجرایی و رابطین هفته دفاع مقدس فرمانداریهای مازندران در شرکت گاز استان به تاریخچه فعالیت بازرسان و بازرسی در نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و افزود: بازرسی اکنون در وزارتخانه های کشور در قالب اداره کل مستقل دارای وظایف و مسئولیتهای خطیری است.

وی خاطر نشان کرد: بازرسی اکنون در کنار سایر بخشهای حوزه مدیریت نظیر روابط عمومی، حراست، گزینش از بخشهای حساس سازمان و دستگاهی بوده و از ظرفیت حقوقی بالایی بسیار برخوردار است.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه بازرسان دستگاه های اجرایی نباید به دنبال مچ گیری پرسنل باشند، تصریح کرد: تذکر ارشادی برای رفع نقیصه، اصلاح امور و رفع مشکل ارباب رجوع اصلی ترین وظایف بازرسان ادارات استان باید باشد.

جمشیدی با بیان اینکه متاسفانه فعالیت بر مدار بی قانونی سبب هرج و مرج در برخی ادارات شده است، یادآور شد: نقش بازرسان و رابطین دستگاه های اجرایی در ساماندهی فعالیتهای اداری و جلوگیری از هرج و مرج در سیستم دولتی بسیار ضروری است.

وی با اشاره به سفرهای استانی دولت احمدی نژاد به استان های کشور و دریافت نامه های فراوان از سوی مردم خاطرنشان کرد: پیگیری و پاسخ دادن به تمامی نامه های ریاست جمهوری اصلی ترین وظیفه بازرسان ادارات در این برهه است.

معاون استاندار مازندران با اشاره به اینکه بازرسان دستگاه های اجرایی مازندران اجازه باج خواهی و باج گیری به هیچ احدی را نخواهد داد در عین حال تصریح کرد: هیچ کارمند و شاغلی در ادارات نباید به واسطه انجام فعالیتی برای شهروندی از او درخواست هدیه، پول و یا باج خواهی کند.

عباس خمیری، مدیر کل دفتر ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات استانداری مازندران نیز با اشاره به اینکه بازرسی و نظارت در دستگاه های دولتی ایران معنی واقعی توسعه هستند اظهار داشت: تقویت و رصد کردن نیروهای پویا و کارآمد در دستگاه ها وظایف بازرسان است.

وی با بیان اینکه بازرسی دیده بان بیدار و شیوای مدیران در ادارات است خاطر نشان کرد: بازرسان باید با کارمندان با مودت و مهربانی و با مدیران رفاقت و دوستی نزدیکی داشته باشند.

مسئول پاسخگویی به نامه های مردمی رئیس جمهوری در مازندران در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سفرهای استانی دولت نهم به مازندران گفت: در سفر دولت احمدی نژاد به مازندران 320 هزار نامه مردمی به ستاد پاسخگویی به نامه های مردمی استان رسیده که بخش اعظم این نامه ها پاسخ داده شده است.

خمیری در ادامه با اشاره به نقش اساسی و اثرگذار رسانه ها در تقویت فعالیت بازرسان در ادارات در عین حال اظهار امیدواری کرد: انتقادات رسانه های مازندران تند و سازنده خواهد بود.