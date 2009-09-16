بودجه سرانه مدارس شهرستانهای استان تهران واریز شد

علی یزدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین افزود: مطالبات دبیران و معلمان از جمله حق التدریسی ها، اضافه کار مدارس و سایر مطالبات ادارات تابعه نیز به طور عمده پرداخت شده است.

وی بیان داشت: تمام دبیران و آموزگاران مدارس با دریافت ابلاغ، آماده برگزاری کلاسهای درس هستند.

یزدیخواه ادامه داد: ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب دبیران، از برنامه های پیگیری شده این سازمان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: مناقصات مربوط به پیمانکاران انجام شده و بیش از 500 دستگاه اتوبوس و مینی بوس برای جابجایی دبیران سراسر شهرستانهای استان تهران در نظر گرفته شده است.

این مسئول تاکید کرد: میزان هزینه سرویس دبیران در طول سال تحصیلی آینده 36 میلیارد ریال است.

وی یادآور شد: به این ترتیب تمامی مدارس شهرستانهای استان تهران آماده استقبال از دانش آموزان و معلمان و دبیران هستند.

یزدیخواه در پایان عنوان کرد: سال تحصیلی جدید در زمان مقرر با برگزاری جشن شکوفه ها آغاز خواهد شد.

شهرستانهای استان تهران بیش از یک میلیون و 200 هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی دارد.