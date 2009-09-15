شناسایی 200 نخبه دانش آموزی بسیجی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم پاسدار علی شالیکار شامگاه دوشنبه در آئین تجلیل از دانش آموزان نخبه بسیجی و قبولی در دانشگاه های استان در تالار حاج حسن ساری افزود: نخبگان بسیجی ادامه دهنده راه شهیدان و جانبازان استان هستند.

وی خاطر نشان کرد: جهد در علم به مثابه دفاع از حمیت، خدامحوری و دفاع از ناموس و کیان ایران اسلامی بوده است.

فرمانده سپاه کربلای مازندران نیز با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس از ارائه برنامه های این هفته در نشست خبری روز سه شنبه(امروز) در جمع خبرنگاران خبر داد.

شالیکار با تاکید بر تقویت حمایت از نخبگان بسیجی و دانش آموزان نخبه استان تصریح کرد: سپاه کربلای مازندران آمادگی در اختیار گذاشتن تمامی دستاوردهای علمی خود به نخبگان و علاقه مندان به علم آموزی است.

سرهنگ پاسدار رمضان نجیب زاده، رئیس سازمان بسیج فرهنگیان مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه 27 دانش آموز بسیجی استان در کنکور سراسری امسال رتبه زیر هزار کسب کرده اند افزود: حمایت های مادی و معنوی از سوی این سازمان به نخبگان بسیجی خواهد شد.

وی از برگزاری اردوهای فرهنگی و تربیتی برای نخبگان بسیجی استان در قالب سفرهای زیارتی به مشهد مقدس، قم و مسجد جمکران خبر داد و گفت: توجه مدیران ارشد استان به نخبگان بسیجی مازندران باید مضاعف شود.

عبدالوحید فیاضی، رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنان کوتاهی از تشکیل بانک اطلاعات نخبگان بسیجی استان اعم از دانش آموز، دانشجو و دانش پژوه از پس از انقلاب تاکنون به زودی توسط این سازمان استانی خبر داد.

به گزارش مهر، در پایان از برترین های کنکور سراسری امسال، مدال آوران ورزشی، علمی و فرهنگی بسیجی استان مازندران با اهدا لوح تقدیر و هدایایی تجلیل شد.