دانشجوی ایرانی برنده جایزه بهترین پوستر نانوفناوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، زهیر کردرستمی دانشجوی دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه شیراز در کنفرانس بین المللی علوم و فناوری نانو "Nanoscience and Technology" در پکن برنده جایزه بهترین پوستر (Best Poster Award) شد. این کنفرانس هر دو سال یک بار در پکن برگزار می شود و یکی از بزرگترین رویدادهای بین المللی فناوری نانو در جهان است.

در سپتامبر سال 2009 (شهریور 88) این کنفرانس که به "Chinanano 2009" معروف بود با حضور جمعی از دانشمندان جهان در عرصه فناوری نانو به عنوان اعضای کمیته علمی و سخنرانان کلیدی در مرکز همایشهای بین المللی پکن برگزار شد و در آن زهیر کردرستمی از ایران موفق شد با رای سخنرانان مدعو از میان هزار پوستر ارائه شده، جایزه بهترین پوستر را به خود اختصاص دهد.

کردرستمی تحقیقات خود را در زمینه نانوترانزیستورها و به خصوص ترانزیستورهای ساخته شده از نانولوله های کربنی با راهنمایی دکتر محمد حسین شیخی در مقاله ای با عنوان "وابستگی الکترواستاتیک ترانزیستورهای نانو لوله کربنی به هندسه اتصالات فلزی" و در قالب پوستر در کنفرانس ارائه کرد.

وی در رابطه با مقاله خود گفت: برای شناخت قطعات در نانوالکترونیک، آشنایی با مکانیک کوانتمی، فیزیک الکترونیک، روشهای عددی و نرم افزار مناسب برای پیاده سازی محاسبات ضروری است. ما در این مقاله اثرات ناشی از اندازه و هندسه اتصالات فلزی بر رفتار سه طراحی متفاوت از ترانزیستورهای نانو لوله کربنی را بررسی و نتایج جدید و مهمی به دست آوردیم.