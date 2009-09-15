آغاز عملیات فاز چهارم مرمت تنها بازار سرپوشیده خراسان رضوی

محمداسماعیل اعتمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در نیشابور افزود: در عملیات بازسازی این اداره متکفل تأمین مصالح و تهیه نقشه های مهندسی و هیأت امنای کسبه بازار متکفل تأمین هزینه های کارگری است.

وی با اشاره به اینکه اعتبار بازسازی از محل اعتبارات اضطراری اداره تأمین شده است، گفت: البته تاکنون ده میلیون تومان برای مرمت این بازار هزینه شده است.

اعتمادی خاطر نشان کرد: کل اعتبارات اضطراری امسال شهرستان 50 میلیون تومان است که در نظر داریم بیشتر این اعتبار را برای مرمت بازار تخصیص دهیم.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای عدالت شرقی تا دروازه عراق سه فاز مرمت تعریف شده است، گفت: تاکنون سه سقف زده شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور خاطرنشان کرد: تمامی این بازار و بناهای تاریخی موجود در آن در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

وی افزود: عملیات بازسازی، احیا و مرمت بازار که از سال 79 شروع شده است تا تکمیل تمامی فازها ادامه خواهد داشت.

اعتمادی ادامه داد: مشاغل سنتی چون رنگرزی، حصیربافی، آهنگری، پنبه زنی، مسگری، غربال سازی و ... در این بازار به حیات خود ادامه می دهند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیشابور گفت: این اداره در نظر دارد با احیای کامل این بازار به یکی از قطب های مهم گردشگری در سطح شهرستان و استان تبدیل نماید.

اعتمادی با اشاره به اینکه بازار سرپوش نیشابور تنها بازار سرپوشیده تاریخی در خراسان رضوی است گفت : این بازار که تأسیس آن به دوره صفویه بر می گردد، دارای تعداد زیادی کاروانسرا، تیمچه، حمام، آب انبار، مساجد و تکایای تاریخی مربوط به دوره های صفویه و قاجاریه است.