این نمایش که اثری روحوضی است داستان به پادشاهی رسیدن شلی یکی از تیپهای اصلی نمایش روحوضی را روایت میکند. "باغ شکرپاره" با حضور بازیگرانی چون مصطفی عبدالهی، کرامت رودساز، ناصر آشوری، اسماعیل بختیاری، کاظم هژیرآزاد، رهام مخدومی و سامان دارابی ساعت 20:15 به صحنه میرود.
صحنهای از نمایش "خشکسالی و دروغ"
سالن 122 نفری چهارسو هم که از 20 مردادماه میزبان نمایش "خشکسالی و دروغ" محمد یعقوبی است با 24 اجرا سه هزار و 445 تماشاگر داشته که این آمار حاکی از استقبال مخاطبان از این نمایش دارد. "خشکسالی و دروغ" با بازی آیدا کیخایی، رویا دعوتی، مهدی پاکدل و علی سرابی داستان زندگی یک وکیل و همسرش را روایت میکند و ساعت 20:30 اجرا میشود.
نمایش "مرثیهای برای یک سبک وزن" ایوب آقاخانی هم که از پنجم شهریورماه در سالن 103 نفری سایه به صحنه رفته با 9 اجرا هزار و 45 تماشاگر داشته است. در این نمایش که روایتگر تقابل اجتماعی چهار انسان است، هدایت عامل هاشمی، افشین هاشمی، خسرو احمدی و نگار عابدی به ایفای نقش میپردازند. "مرثیهای برای یک سبک وزن" ساعت 20:15 اجرا میشود.
"مهر هفتم" سعید شاپوری نیز که از 11 شهریورماه در سالن 115 نفری قشقایی به صحنه رفته با پنج اجرا 260 مخاطب داشته است. این نمایش برگرفته از فیلم اینگمار برگمان کارگردان فقید سوئدی است و به زندگی و مرگ میپردازد. فرزین صابونی، علیرضا محمدی و شبنم مقدمی از جمله بازیگران این نمایش هستند که ساعت 20:30 اجرا میشود.
نمایش "مجلس برادرکشی" سیروس همتی نیز که اثری برگزیده از چهاردهمین جشنواره نمایشهای آیینی سنتی است و از 27 مردادماه در کارگاه نمایش 38 نفری تئاتر شهر به صحنه رفته، با 18 اجرا 515 تماشاگر داشته است. در این نمایش که ساعت 21 اجرا میشود بازیگرانی چون محسن میرزاعلی و مجید رحمتی حضور دارند.
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