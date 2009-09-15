به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، محمدرضا تاکایدی صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: حفاری این چاه پس از انجام موفق حفاری و تعمیر پنج حلقه چاه دیگر کلید خورد.

تاکایدی با اشاره به قرارداد این شرکت با سازمان انرژیها نو ایران (سانا) وابسته به وزارت نیرو افزود: در قالب این قرارداد در مجموع 18 حلقه چاه شامل 10 حلقه توسعه ای، چهار حلقه توصیفی و چهار حلقه تزریقی در منطقه حفاری خواهد شد.

وی درباره سردسیر بودن و زمستانهای سخت منطقه گفت: برای این که بتوان در چنین شرایط جوی کار انجام شود، دکل پوشیده و اردوگاه مسقف و برای کارکنان لباسهای مخصوص تدارک دیده شده است.

تاکایدی اظهارداشت: حفاری در این منطقه از اردیبهشت 1387 شروع شده و مدت پیش بینی شده برای اتمام کار 48 ماه است.

مدیر پروژه های حفاری شرکت ملی حفاری ایران یادآور شد: این شرکت پیش از این در سال 1380 برای سانا یک حلقه چاه اکتشافی و دو حلقه تزریقی حفاری کرده بود که عمق چاه اکتشافی سه هزار و 170 متر است و کسب نتایج دلخواه زمینه انعقاد و اجرای قرار داد جدید را فراهم آورد.

چاه های ژئوترمال هیچگونه آلودگی زیست محیطی ندارند و بخار تولیدی از آنها علاوه بر کاربرد در نیروگاه تولید برق و راه اندازی توربین بخار برای گرمایش واحدهای مسکونی نیز قابل استفاده است.

تا کنون در ایران 14 نقطه دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی شناسایی شده که نخستین مورد آن منطقه سبلان محسوب می شود.

حفاری این چاه ها نخستین تجربه حفاران شرکت ملی حفاری است که تا پیش از این تخصص حفاری بر روی چاه های نفت و گاز را تجربه داشتند.