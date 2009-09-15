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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۲۰

در گفتگو با مهر اعلام شد:

185روستای استان مرکزی با بحران کم آبی مواجهند

185روستای استان مرکزی با بحران کم آبی مواجهند

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی گفت: در سال جاری 158 روستای زیر پوشش و غیر زیر پوشش با جمعیت بالغ بر 31 هزار و 830 نفر در استان مرکزی با مشکل کم آبی شدید روبرو هستند.

صفرعلی حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اینکه این تعداد با توجه به رقم مشابه نسبت به سال گذشته 43 روستا افزایش یافته است، افزود: با توجه به وضعیت، شرایط آب و هوایی و بارش در دو سال اخیر و تاثیرات خشکسالی در تامین آب شرب روستاها، عملیات آب رسانی به 158 روستای تحت پوشش این شرکت در سال جاری انجام شد.  

وی اضافه کرد: در این راستا این شرکت اقدام به عملیات آبرسانی سیار با تانکرهای ثابت و سیار و توزیع رایگان بطری های آب معدنی در 81 روستا و همچنین حفر چاه جدید در 18 روستا کرده است.

وی تصریح کرد: این شرکت همچنین توانسته در روستاهای کم آب و بی آب استان عملیات لایروبی و بهسازی قنوات، تعیین الگوهای مصرفی مراکز دولتی، تهیه ژنراتور برق اضطراری، اصلاح و بازسازی خطوط انتقال و شبکه توزیع، احداث مخزن ذخیره و ایستگاه پمپاژرا انجام دهد.

حیدری اظهار داشت: کلیه برنامه ها در راستای کنترل هدر رفت آب چون نصب تجهیزات الکترونیکی، اتوماتیک و کنتور حجمی در راستای تامین آب شرب سالم برای روستائیان استان انجام شده است.

وی گفت: برای اینکه این شرکت بتواند در خدمت به مردم زحمت کش روستایی نقش مطلوب تری را ایفا کند باید سایر دستگاه های اجرایی، کنترلی، پشتیبانی و اعتباری بیش از پیش در این زمینه همکاری و مساعدت داشته باشند.

حیدری با اشاره به مشکلات این شرکت ادامه داد: در حال حاضر این شرکت برای انجام این فعالیتها با مشکل تامین و تخصیص اعتبارات که در حدود 63هزار و200 میلیون ریال برآورده شده مواجه است که در صورت عدم تخصیص مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی در پایان از روستاییان خواست تا در مصرف بهینه آب شرب نهایت دقت و توجه لازم را به عمل آورند و از مصرف آن در مصارف غیر شربی چون باغچه، باغ و استخر جدا خود داری کنند.

کد مطلب 947421

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