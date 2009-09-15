پنج تن موادغذایی و بهداشتی غیرقابل مصرف در زابل معدوم شد

مهدی کیخا صابر در گفتگو با خبرنگار مهر در زابل، اظهار داشت: در اجرای ماده 14 قانون مواد غیرقابل مصرف غذایی، آشامیدنی و بهداشتی، کارشناسان مرکز بهداشت شهرستان زابل با پیگیری و بازدیدهای مکرر از مکانهای عرضه مقدار پنج هزار کیلوگرم از مواد فوق را از سطح عرضه شهرستان جمع آوری و در حضور نمایندگان ذی‌ربط ادارات شهرستان زابل معدوم کردند.

مسئول بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان زابل افزود: ارزش تقریبی این مقدار مواد 47 میلیون و 970 هزار ریال است.

وی تأکید کرد: با جدیت و بازدیدهای بعمل آمده تلاش می شود هر گونه مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تاریخ گذشته و یا بدون مجوز که از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، غیرقابل مصرف هستند، جمع آوری و معدوم شود و در این رابطه با متخلفان برخورد قانونی صورت می پذیرد .