کشته و زخمی شدن 8 نفر در آتش سوزی خودروهای حامل سوخت قاچاق

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان اعلام کرد: در جریان برخورد چندین وسیله نقلیه حامل سوخت قاچاق در مسیر شهرستان کامیاران و وقوع آتش سوزی مهیب 8 نفر کشته و زخمی شدند.

در این گزارش آمده است: شامگاه روز گذشته و به دلیل برخورد خودروهای حامل سوخت قاچاق چهار نفر کشته و چهار نفر نیز به شدت مجروح شدند که افراد مجروح جهت مداوا به بیمارستان های اطراف انتقال داده شدند.

در این حادثه و به دلیل حمل سوخت بار قاچاق و وقوع تصادف آتش سوزی مهیبی شکل گرفت که با تلاش یگانهای امدادی و صرف زمان زیادی آتش سوزی کنترل و خاموش گردید.

پلیس راه استان کردستان اعلام کرد که دلیل وقوع حادثه و عوامل دخیل در آن در دست بررسی است و ظرف روزهای آینده نتایج اعلام عمومی خواهد شد.

به دلیل حمل بار قاچاق به ویژه سوخت در برخی از مسیرهای استان کردستان متاسفانه هر چند وقت یک بار شاهد حوادث ناگواری هستیم که متاسفانه در این بین اقشار مختلف مردم نیز آسیب جدی می بینند.