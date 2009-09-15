بارندگی شدید موجب آبگرفتگی معابر گلستان شد/ 15 روستا در محاصره آب

مدیرکل ستاد بازسازی حوادث غیرمترقبه گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان گفت: بارندگی شدید که از نیمه شب گذشته آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد موجب آبگرفتگی معابر شهری و روستایی این استان شده است.

رسول حسام افزود: تاکنون بیشترین آبگرفتگی در شهرستانهای غرب استان مانند بندرگز، کردکوی، بندرترکمن و گرگان گزارش شده است.

وی اظهار داشت: براساس گزارش هواشناسی تاکنون بیش از 79 میلیمتر باران در شهرستان گرگان باریده است و در شهرستانهای غرب نیز بارندگی شدید بوده و 15 روستای استان که بیشتر از روستاهای مرکز استان است موجب آبگرفتگی شده است.

مدیرکل ستاد بازسازی و حوادث غیرمترقبه گلستان بیان داشت: تاکنون تخریبی از بارندگی شدید در استان گزارش نشده و این امر تنها موجب آبگرفتگی معابر و مسکن برخی اهالی شده است.

حسام یادآور شد: بیشترین خسارتهای این بارندگی شدید به بخشهای کشاورزی، برخی تاسیسات و واحدهای مسکونی گزارش شده است.

وی افزود: گروه های امدادی و هلال احمر از نیمه شب گذشته تاکنون مشغول امداد رسانی در مناطق در معرض آبگرفتگی هستند و این اقدامات همچنان ادامه دارد.

مدیرکل ستاد بازسازی حوادث غیرمترقبه گلستان اظهار داشت: براساس گزارشهای هواشناسی این سیستم ناپایدار جوی تا فردا تمامی مناطق استان را دربرمی گیرد.