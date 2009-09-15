  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۳۶

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاری های خارجی به شرح زیر است.

- آمریکا ویلیام برنز را مامور مذاکره با ایران در گروه 1+5  کرد.

- هشدار سازمان ملل درباره بحران آب و نابودی منابع زیر زمینی غزه.

- فیلیپین به دنبال عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی است.

- میشل عون با معرفی مجدد حریری برای تشکیل دولت لبنان مخالفت کرد.

- پلیس عراق از دستگیری 52 نفر در شهر عماره خبر داد.

- سقوط یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در عراق.

- نگرانی فرستاده سازمان ملل از وضعیت نا مناسب شیعیان در یمن.

- گروه الحوثی منطقه جبل الاحمر در صعده را به تصرف خود درآورد.

-کشته شدن یکی از رهبران اصلی القاعده در بمباران هواپیماهای آمریکایی در سومالی.

- وزارت دفاع آمریکا از فروش موشک های پاتریوت و تجهیزات دیگر نظامی به ترکیه خبر داد / ارزش قرارداد به 9 میلیارد دلار می رسد.

کد مطلب 947438

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها