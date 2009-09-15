عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- آمریکا ویلیام برنز را مامور مذاکره با ایران در گروه 1+5 کرد.
- هشدار سازمان ملل درباره بحران آب و نابودی منابع زیر زمینی غزه.
- فیلیپین به دنبال عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی است.
- میشل عون با معرفی مجدد حریری برای تشکیل دولت لبنان مخالفت کرد.
- پلیس عراق از دستگیری 52 نفر در شهر عماره خبر داد.
- سقوط یک فروند هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در عراق.
- نگرانی فرستاده سازمان ملل از وضعیت نا مناسب شیعیان در یمن.
- گروه الحوثی منطقه جبل الاحمر در صعده را به تصرف خود درآورد.
-کشته شدن یکی از رهبران اصلی القاعده در بمباران هواپیماهای آمریکایی در سومالی.
- وزارت دفاع آمریکا از فروش موشک های پاتریوت و تجهیزات دیگر نظامی به ترکیه خبر داد / ارزش قرارداد به 9 میلیارد دلار می رسد.
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