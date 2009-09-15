حذف سوخت گاز از سیستم اتوبوسرانی ضروری است

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استفاده از گاز به عنوان سوخت برای حمل و نقل عمومی مناسب نیست و باید از گازوئیل و برق برای اتوبوسهای شهری استفاده کرد.

این نماینده مجلس با تاکید براینکه در بسیاری از شهرهای جهان به این نتیجه رسیدند که استفاده از گازوییل و برق برای حمل و نقل عمومی مناسب تر از گاز است، گفت: تجربه جهانی نشان داده که گازوئیل برای خودروهای سنگین مانند اتوبوسها بهتر از گاز است و دلیل این میزان اصرار برای استفاده از گاز در اتوبوسهای شهری توجیه علمی ندارد.

این عضو کمیسون انرژی تاکید کرد: در حال حاضر استفاده از سوخت گاز برای اتوبوسرانی بسیاری از شهرها مشکل است و راندمان حمل و نقل عمومی در این بخش کاهش چشمگیری داشته است و وزارت نفت باید به جای الزام به توسعه سیستم گاز سوز کیفیت گازوئیل را بالا ببرد.

پیش از این معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران هم اعلام کرده بود که سوخت گازوئیل برای اتوبوسرانی بهتر بوده و باید به جای حذف گازوئیل کیفیت آن را بالا برد.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه گفت: در بسیاری از شهرهای جهان هیچگاه گاز را به عنوان سوخت در حمل و نقل عمومی استفاده نمی کنند بلکه آن را به برق تبدیل می کنند. در ایران هم می توان برای رفع مشکلات کنونی حمل و نقل عمومی حداقل گاز را به برق تبدیل کرد چرا که راندمان گاز بسیار پایین است.

حسینی صدر با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از اتوبوسهای شهری به خاطر حجم کم سوخت گیری گاز و هم چنین عدم بازدهی آن با مشکل سرویس دهی به مردم روبرو شده اند حال آنکه هیچ توجیه علمی برای استفاده از اتوبوسهای گازسوز وجود ندارد.

این نماینده مجلس افزود: بارها به دولت اعلام کردیم که بهتر است از اتوبوسهای گازوئیلی در شهرها استفاده کنند و به جای این میزان هزینه در گازسوز کردن اتوبوسها و هم چنین مشکلات جایگاههای گاز از برق یا گازوئیل استفاده کنند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: به نظر می رسد زیرساختهای لازم برای برقی کردن بخشی از حمل و نقل اتوبوسرانی شهر تهران وجود دارد و می توان به جای آوردن گاز به خیابانهای شهر آن را در بیرون از شهرها به برق تبدیل کرد و برای استفاده وسیع در حمل و نقل عمومی بخش اتوبوسرانی مورد استفاده قرار داد.