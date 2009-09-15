تماس 1.5 برابری زنان نسبت به مردان با خط ملی اعتیاد

فرهاد اقطار در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: 6 ماه از فعالیت خط ملی اعتیاد می گذرد و متقاضیان ازتمام نقاط کشور می توانند به صورت رایگان سئوالات خود را در مورد نحوه پیشگیری و درمان اعتیاد مطرح کنند.

بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر حدود یک میلیون و 200 هزار اعتیاد دائمی و 800 هزار معتاد تفننی در کشور وجود دارد که 94.8 درصد آنها مرد و5.2 درصد آنها زن هستند.

به گفته مدیر کل دفتر پیشگیری وامور اعتیاد سازمان بهزیستی، زنان یک و نیم برابربیش از مردان با این خط تماس گرفته اند و طبق آمار، میانگین سنی زنان کمتر از مردان است و مردان نیز اغلب مجرد هستند.همچنین بیشترین تماسها مربوط به گروه سنی 30 تا 40 سال است و زمانی که ما برای مشاوره درنظر گرفته شده 10 دقیقه است.

براساس اعلام سازمان بهزیستی در ابتدا این خط با 14 ا پراتور را ه اندازی شد و در حال حاضر 17 اپراتور در 3 شیفت کاری مشغول به کار هستند و بیشترین تماسها مربوط به ساعات اولیه صبح است.

اقطار اظهار داشت: تا پایان تیرماه 197 هزار و 330 نفر با خط ملی اعتیاد تماس گرفته اند واین در حالی است که بیشترین تماسها از تهران بوده و شهرهای غربی و استان فارس به ترتیب بعد ازتهران بیشترین تماسها را داشته اند.

مدیر کل دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: 76 درصد از خدمات ارائه شده مربوط به مداخله های راهنمایی و درمانی است مبنی براینکه چه روشها و کدام مراکز برای درمان معتادان بهتر است اما متاسفانه تنها 6 درصد تماسها مربوط به پیشگیری اعتیاد بوده است.