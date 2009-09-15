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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۹:۴۸

تولید "آرامش در گلوبندک" پائیز شروع می‌شود

تولید "آرامش در گلوبندک" پائیز شروع می‌شود

تولید فیلم تلویزیونی "آرامش در گلوبندک" به تهیه‌کنندگی قاسم اموری پائیز شروع می‌شود.

اموری به خبرنگار مهر گفت:  تولید مجموعه فیلم‌های تلویزیونی "شیب ملایم" با آماده شدن فیلمنامه‌ها آغاز می‌شود، نگارش فیلمنامه "آرامش در گلوبندک" به زودی به پایان می‌رسد و اولین فیلم تلویزیونی از این مجموعه است که مقابل دوربین می‌رود. نگارش فیلمنامه‌های دیگر شروع شده و به ترتیب هریک از این فیلم‌ها مقابل دوربین می‌روند.

تهیه‌کننده فیلم تلویزیونی "رهایی از زمین" گفت: تدوین این فیلم 90 دقیقه‌ای این هفته به پایان می‌رسد و به زودی صداگذاری و ساخت موسیقی شروع می‌شود. این فیلم اوایل پائیز آماده پخش می‌شود.

هر فیلم از مجموعه "شیب ملایم"  داستان، فضا و کارگردان مستقل دارد اما خط ارتباطی همه این آثار پرداختن به موضوع ترافیک است. "شیب ملایم" از هشت فیلم تلویزیونی تشکیل شده که "آرامش در گلوبندک" یکی از آنها است.

فیلم تلویزیونی "رهایی از زمین" به کارگردانی محمد قاسمی و بازی رامسین کبریتی، محرم بسیم، سوگل طهماسبی، مهتاج نجومی، مالک سراج و محمد شادانی برای مخاطب کودک ونوجوان ساخته شده است.

کد مطلب 947449

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