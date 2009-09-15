مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

آفرینش:

تاریخ دقیق نتایج نهایی کنکور کاردانی به کارشناسی دانشگاه های دولتی سال 88 اعلام شد

مخبر کمیسیون انرژی مجلس: سهمیه بنزین خودروها نصف می شود

مهلت ثبت نام در آزمون دکتری تخصصی پزشکی تمدید شد

مصوبه مزدی کارگران تغییر می کند

زمان و مکان مراجعه پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت رشته های ستاره دار کنکور اعلام شد



اعتماد:

ملاقات غیرمنتظره لاریجانی و کروبی

جلیلی و سولانا تلفنی گفتگو کردند؛ مذاکرات ایران و 1+5 اوایل مهرماه

در میان تایید و تکذیب مسئولان دولتی ادامه دارد؛ اختلاف بر سر ستاره های دانشجویان

ایران:

در پنجمین جلسه دادگاه متهمان اغتشاشات اخیر رقم خورد؛ افشاگری علیه مهدی هاشمی، کروبی و موسوی

ایران در 9 کشور کارخانه سیمان می سازد

افزایش ناوگان هوایی به 200 فروند تا پایان امسال

در همه بیمارستانهای کشور؛ تامین اجتماعی تمام هزینه مراقبت های ویژه را می پردازد

ابرار:

عمار حکیم: ائتلاف ملی قصد برکناری مالکی را ندارد

علی مطهری: احمدی نژاد می داند مدرک رحیمی مانند کردان مشکل دارد

قائم مقام سایپا: پراید جدید به بازار می آید

قشقاوی: آمریکا موضع رسمی برای فروش هواپیما به ایران نگرفته است

ابتکار:

پنجمین جلسه دادگاه بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات برگزار شد؛ محاکمه متهمین بی نام

عماد افروغ خطاب به میرحسین موسوی: توصیه مهدوی کنی را بپذیرید

سید حسن خمینی؛ آقازاده ای که در غیبت و حضور خبرساز می شود

بن لادن: در ماه رمضان هدیه ای برای مسلمانان دارم

دیدار کروبی و لاریجانی در مجلس



اطلاعات:

جلیلی و سولانا تلفنی گفتگو کردند؛ توافق ایران و 1+5 برای آغاز گفتگو

اعلام تسهیلات درمانی ویژه برای بیمه شدگان تامین اجتماعی

واردات برنج محدود شد

رشد نگران کننده گاز در بخش خانگی

ارتش پاکستان حلقه محاصره رهبر مذهبی طالبان محلی را تنگ تر کرد

تفاهم:

وزیر جدید کار بخواند: تدبیر بیماری بیکاری

توریسم درمانی آسیا، مقام اول جهان

سهام عدالت بورسی نمی شود

تهران امروز:

در کیفرخواست نماینده دادستان در دادگاه پنجم مطرح شد؛ اتهام اینترنتی به متهمان انتخاباتی

گفتگو با حمید رضا ترقی رئیس دفتر سیاسی حزب موتلفه؛ دوران ریش سفیدها گذشته است

شنبه صد در صد عید نیست

احتمال تحریم جشنواره های سینمایی

جام جم:

ایرانیان سالی 220 میلیارد تومان صدقه می دهند

مذاکرات ایران و 1+5 اوایل مهرماه برگزار می شود

جوان:

در پنجمین داده رسیدگی به اتهامات متهمان کودتای مخملی رونمایی شد؛ پرده ای دیگر از نقش مهدی هاشمی در آشوبها

توافق ایران و 1+5 برای مذاکرات اکتبر

هفدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن دیشب به کار خود پایان داد

جمهوری اسلامی:

آیت الله هاشمی رفسنجانی: روز قدس مظهر وحدت است با پرهیز از اختلافات همگی آن را گرامی بدارند

مصوبه دولت برای تسهیل در نوسازی خودروهای فرسوده

عرب ها در لایه نفتی پارس جنوبی خیمه زدند

البرادعی: موضوع هسته ای ایران تنها با گفتگوی بدون پیش شرط حل می شد

جهان صنعت:

سخنگوی وزارت خارجه با موفق دانستن دیپلماسی ایران در خزر: منتظر تشویق از سوی رسانه ها هستیم

پای اماراتی ها به برنج ایران باز شد

عرضه بنزین 400 تومانی قوت گرفت

تنش تجاری بین آمریکا و چین بالا گرفت

حمایت:

در گفتگوی سولانا و جلیلی مطرح شد: آغاز دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 از 9 مهرماه

تعداد مبتلایان به آنفولانزای A در جهان به 275 هزار نفر رسید

ایرانیان سالیانه 220 میلیارد تومان صدقه می پردازند

وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری: بازگشایی کلیه دانشگاه ها در اول مهرماه

حیات نو:

از سوی خبرگزاری رسمی دولت صورت گرفت؛ تخریب سیدحسن خمینی و بیت امام

هاشمی رفسنجانی مردم را به شرکت در راهپیمایی روز قدس فرا خواند

ایران بنزین را بالاتراز قیمت جهانی می خرد؛ هدیه 400 میلیون دلاری ایران به ونزوئلا



خبر:

پشت پرده خرید بنزین از ونزوئلا

نماینده شهر بابک اعلام کرد: کارخانه مس عامل ایجاد بیماری ام اس

حمله دزدها به کشتی دزدان دریایی

با افزایش تعرفه واردات صورت گرفت؛حمایت دولت از برنج کاران داخلی

مخابرات: دیگر مخالف اینترنت پرسرعت نیستیم

خراسان:

در پی گفتگوهای جلیلی و سولانا اعلام شد: مذاکرات ایران و 1+5 نیمه مهرماه برگزار می شود

بحران بالا گرفت، تابلوی ابومسلم پایین کشیده شد

سود بازرگانی واردات برنج تا زمستان دو برابر شد

کاهش 27 درصدی تولید خودروهای دوگانه سوز در 5 ماه نخست امسال

توقف اجرای دستورالعمل ساماندهی نیرو در آموزش و پرورش

دنیای اقتصاد:

نیمی از «مخابرات ایران» فردا به فروش می رسد؛ به سوی خصوصی سازی بزرگ

قرار نهم مهرماه قطعی شد؛ توافق برای آغاز مجدد مذاکره

پیش بینی اروپا از پایان رکود

سرمایه:

در اقدامی بی سابقه صورت گرفت؛ حمله تند خبرگزاری دولت به سید حسن خمینی

دعوت مجمع روحانیون مبارز برای حضور در راهپیمایی روز قدس

حذف یارانه برق موجب می شود؛ 780 میلیارد ریال افزایش سالانه هزینه تولید بخش کشاورزی

احمدی نژاد 50 درصد گران تر از چاوز خرید؛ لیتری 690 تومان بنزین وارداتی ایران از ونزوئلا

سیاست روز:

سیاست روز به امیدهای واهی نسبت به حذف صفرها از پول ملی هشدار می دهد؛ حذف صفرها از پول ملی در خلاء راهکارهای مکمل

والدین نگران نباشند، مدارس اول مهرماه آغاز به کار می کنند؛ وقتی آنفولانزای خوکی هم وارد بازی سیاسی می شود

یکی از متهمان حوادث اخیر: قصد ما وارونه جلوه دادن موفقیتهای دولت بود

کاروکارگر:

توافق جلیی و سولانا درباره بسته پیشنهادی: مذاکرات ایران و گروه 1+5 نهم مهرماه آغاز می شود

مدیرکل صندوق بین المللی پول: افزایش نرخ بیکاری ادامه خواهد داشت

کیهان:

در پنجمین جلسه دادگاه عوامل کودتای مخملی فاش شد: آموزش و تامین هزینه آشوب بر عهده آمریکا بود

دادستان کل کشور: کروبی می داند ادعایش واقعی نیست؛ جرات اعتراف ندارد

عیدی امسال کارگران 527 تا 790 هزار تومان

گسترش:

رئیس کل بیمه مرکزی: برای اطمینان سرمایه گذاران و با ورود بیمه ها؛ سرمایه سهامداران بورس بیمه می شود

مصوبه جدید دولت برای تسهیل نوسازی خودروهای فرسوده

خصوصی سازی بر عرضه سهام بیمه البرز تاکید کرد؛ معرفی بیمه البرز در غیاب اهالی بورس

وطن امروز:

سعید جلیلی و خاویر سولانا در گفتگوی تلفنی توافق کردند؛ 9 مهر، دور جدید مذاکرات ایران و 1+5

نماینده ایران در آژانس خبر داد: تصویب پیشنهاد ایران مبنی بر ممنوعیت حمله به تاسیسات هسته ای در آژانس

عضو کمیته کشوری آنفولانزا اعلام کرد: ممنوعیت توزیع ماسک در معابر و مکان های عمومی

گاردین اعلام کرد: مذاکرات صدا و سیما برای خرید سریال «LOST»

رئیس سازمان حج وزیارت: سهمیه حج در صورت تهیه واکسن آنفولانزا کاهش نمی یابد

همبستگی:

در تماس تلفنی سولانا با جلیلی توافق شد؛ دیدار نمایندگان 1+5 و ایران اواسط مهرماه

پیام هاشمی رفسنجانی در آشتانه فرارسیدن روز قدس

برنج اماراتی هم به بازار ایران وارد شد

دیدار لاریجانی و کروبی در مجلس

همشهری:

ایران و 1+5؛ مذاکره در مهرماه

نگران شیوع آنفولانزای نوع A در مدارس نباشید

کاهش 15 درصدی ترافیک با تغییر ساعات کار

هدف واقتصاد:

با بیان 5 دلیل قانونی صورت گرفت: نامه کارکنان بانکها به وزیر اقتصاد برای افزایش حقوق

معاون شهرداری تهران اعلام کرد: تغییرساعت کار، ترافیک مهرماه را 15 درصد روان تر می کند

پذیرش سهام بیمه البرز رد شد؛ از سازمان خصوصی سازی اصرار، از بورس انکار

آغاز مهاجرت نفت خام پارس جنوبی به سمت دوحه؛ رقیب قطری باز هم ایران را جای گذاشت















