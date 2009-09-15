حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ابلاغ طرح تربیت معلم پیش دبستانی گفت: این طرح در شورای تخصصی آموزشی و پژوهشی سازمان دارالقرآن مصوب شده و تنها دو مقوله را به فصل مهارتهای مربی قرآن کودک در محتوای این طرح اضافه کردیم.

وی با اشاره به اینکه دو مقوله افزوه شده اردوی کودکان و نقاشی کودکان است گفت: در بحث آموزش قرآن کودک، فرض بر این بود که مربی تنها باید کار قرآنی انجام دهد اما برخی اعضای شورای تخصصی آموزش و پژوهش قرآن اظهار داشتند بهتر است که مربی قرآن وارد عرصه های دیگر هم بشود . بحث بازی کودک را به طور مفصل در این طرح پیش بینی کرده بودیم، بازی به این عنوان که حتی آموزش قرآن هم باید در این قالب بازی های کودکانه ارائه بشود و تکرار و تمرین آن مد نظر باشد.

بهبودی تصریح کرد: این دو فصل هم به همکاران در استان مازندران که این طرح را به صورت مقطعی اجرا کردند تفویض شد که آن را براساس تجربیات خود تکمیل و برای ما ارسال کنند، اما احتمال می رود ظرف یک یا دو هفته آینده برای ما ارسال و پس از آن به استانها ابلاغ شود.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم افزود: از زمان دریافت این طرح توسط استانها و در صورت آمادگی آنها برای ثبت نام از داوطلبان می توانند آن را اجرا کنند. زمینه این امر بسیار در شهرستانها زیاد است و پیش بینی می شود این طرح با استقبال قابل توجهی رو به رو شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 3 هزار مربی پیش دبستانی در سطح کشور فعال هستند. بیش از 1600 مجموعه پیش دبستانی فعال هستند به علاوه بسیاری از مهد کودکها بخشی از فعالیتهای خود را به آموزش قرآن اختصاص داده اند، اما داوطلبان شرکت در این دوره های غیر متمرکز باید دوره تربیت معلم سطح یک سازمان دارالقرآن را طی کرده باشند که سطح یک دربرگیرنده روخوانی و روان خوانی است و دست کم باید دارای مدرک دیپلم باشند.