لزوم مذاکره آمریکا و ایران/ غرب نباید از توسل به زور سخن بگوید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، "محمد البرادعی" روز دوشنبه در آغاز کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد: آمریکا و پنج ابر قدرت جهان باید پیشنهاد مذاکره با ایران را بپذیرند.

بر اساس این گزارش رژیم صهیونیستی و آمریکا مدعی هستند که در صورت عدم توقف برنامه هسته ای تهران استفاده از زور به عنوان آخرین گزینه ممکن خواهد بود.

منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه 18 شهریور پیش بسته پیشنهادی جدید کشورمان را به نمایندگان 1+5 تحویل داد و بر مبنای آن قرار است دو طرف از 9 مهرماه مذاکرات خود را آغاز کنند.