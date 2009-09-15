نشات اکرم بهترین بازیکن سال آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، این بازیکن عراقی به دلیل درخشش در تیم ملی کشورش و باشگاه الغرافه قطر موفق به کسب این عنوان شد.

نشات اکرم 25 ساله در راه کسب این موفقیت رقبایی همچون تیم کاهیل (اورتون - استرالیا)، پارک جی سونگ (منچستریونایتد - کره جنوبی)، سرور جپاروف (بنیادکار - ازبکستان) و یاسر القحطانی (الهلال - عربستان) را پشت سرگذاشت.

این بازیکن عراقی تاکنون دو بازی برای تیم توئنته انشد در لیگ برتر هلند انجام داده است و انتظار می رود در آینده نقش پررنگی در تیم جدیدش داشته باشد.