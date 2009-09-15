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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۰۳

سایت گل اعلام کرد:

نشات اکرم بهترین بازیکن سال آسیا شد

نشات اکرم بهترین بازیکن سال آسیا شد

نشات اکرم، ملی پوش عراقی تیم فوتبال "توئنته انشد" هلند به عنوان بازیکن سال آسیا برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت گل، این بازیکن عراقی به دلیل درخشش در تیم ملی کشورش و باشگاه الغرافه قطر موفق به کسب این عنوان شد.

نشات اکرم 25 ساله در راه کسب این موفقیت رقبایی همچون تیم کاهیل (اورتون - استرالیا)، پارک جی سونگ (منچستریونایتد - کره جنوبی)، سرور جپاروف (بنیادکار - ازبکستان) و یاسر القحطانی (الهلال - عربستان) را پشت سرگذاشت.

این بازیکن عراقی تاکنون دو بازی برای تیم توئنته انشد در لیگ برتر هلند انجام داده است و انتظار می رود در آینده نقش پررنگی در تیم جدیدش داشته باشد.

کد مطلب 947461

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