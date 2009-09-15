به گزارش خبرنگار مهر، احمد مسجدجامعی در مراسم افتتاحیه نمایشگاه "شهر، هنر، فرهنگ دینی" که دوشنبه 23 شهریورماه در نگارخانه برگ برگزار شد،‌ وجه تمدن و فرهنگ ایرانی را در دوره‌های مختلف به دلیل وجود نگاهی معنوی دانست و گفت: یکی از تمدن‌های سرنوشت‌ساز در حوزه فرهنگ و هنر حوزه تمدن ایران بود. همه جلوه‌های زندگی ما آمیخته با رمز و راز معنویت است و در روابط فردی، جمعی و شهری می‌توان آن را دید.

وی شهر را زمینه ظهور و بروز عالی‌ترین جلوه‌های تفکر بشری دانست و گفت: معماری خود هنر است. هنر و معنویت دو امر به هم پیوسته در نگاه ایرانی ما است. مهمترین جلوه‌های هنری در حوزه دین در کشور ما دیده می‌شود. مساجد ما خود یک گالری است، زیرا خلق هنر فاخر یا نزد سلطان بود یا نزد یزدان. نسبت هنر و دین و نسبت هنر و شهر در آئین ایرانی اسلامی تعریف شده است.

مسجدجامعی افزود: هنر به معنای خوبی و خوب‌مردی است. هنر، شهر، دین و هنرمند در یک نظام شهری ایرانی مجموعه‌ای واحد را می‌سازند. هنر دینی ما صرف هنر معابد نیست و وقتی به شهر می‌آید نیز وجوه خود را داشته و دولتی هم نمی‌شود. ما در هنر دینی یک پیوستگی ویژه‌ای داریم.

وی در ادامه به ارائه سه پیشنهاد پرداخت و گفت: خوب است تقویم مناسبت‌ها را برای شهر تهران تعریف کنیم. ما می‌توانیم مکتب تهران را در شعر، ادبیات، موسیقی، معماری، سیما و منظر و مبلمان شهری تعریف کنیم. باید با کارهای فرهنگی هنری مناسب در سطح شهر سلیقه را بالا ببریم. همچنین می‌توانیم یک بانک و آرشیو طرح‌ها، پوسترها و آثار حجمی و هنری را داشته باشیم تا در زمان لازم و مناسبت‌ها با عجله‌ چیزی تولید نشود.

وی ادامه داد: پیشنهاد آخرم این است که برنامه‌ای همچون نمایشگاه "شهر، هنر، فرهنگ دینی" را به صورت سالیانه داشته باشیم و آن را به یک جشنواره بزرگ هنر شهری تبدیل و استفاده کنیم. می‌توانیم در این راه استعدادهای جوان را شناسایی و با استمرار این برنامه‌ها بستری برای آن‌ها فراهم کنیم.

در ادامه مراسم حجت‌الله ملاصالحی مدیر عامل سازمان زیباسازی شهر تهران با اشاره به بحث هویت شهر تهران گفت: سال‌ها است که در تهران دنبال بحث هویت هستیم زیرا معتقدیم بی‌هویتی اساس شهر را آزار می‌دهد و اغتشاش بصری در تهران تأثیری عمیق روی شهروندان دارد. در این پروژه بلندمدت تلاش کردیم از فرهیختگان و اساتید برای رسیدن به این هدف کمک بگیریم و از منظر ملی، زیبایی و مذهبی به شهر تهران هویت دهیم.

وی ادامه داد: شهرداری که در قدیم بنیادی اجرایی بوده امروز نهادی اجتماعی است و خود را در این امر مسئول می‌داند. به همین دلیل باید زیرساخت‌ها را درست کرد که اگر نشود به بیراهه می‌رویم. در این پنج سال سعی کردیم زیرساخت‌ها را آماده و زواید شهری را برطرف کنیم که اکثر آنها را برطرف کردیم و وارد مرحله دوم کار یعنی مرحله ایجاد شده‌ایم. در این مرحله از طریق هنر،‌ نورپردازی، حجم و گرافیک کارهای مورد نظر را انجام می‌دهیم.

مدیر عامل سازمان زیبا سازی شهر تهران با اشاره به شناسایی و شناسنامه‌دار شدن بیش از 700 بنای تاریخی در سطح شهر تهران برای آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ و هنر تهران درباره برگزاری نمایشگاه "شهر، هنر،‌ فرهنگ دینی" گفت: این نمایشگاه هم شروع پروژه بلندمدت ما است. زمانی طولانی برای جمع شدن چیده‌مان نیاز است تا برآیندی دائم در برنامه‌ای 10 ساله داشته باشیم.

وی تأکید کرد: سیما و منظر شهری بی‌‌هویت در حرکت است و هدف سازمان زیباسازی شهر تهران این است که وقتی فردی از بیرون وارد تهران می‌شود حسی خوب از تاریخچه و هویت آن داشته باشند. هنوز سندی خاص در این باره نداریم ولی با کارهایی که شروع شده به سند چشم‌انداز خوبی خواهیم رسید و در نورپردازی و فعالیت‌های حجمی که با ضعف مواجه هستیم، پیشرفت خواهیم کرد.

در ادامه بنی‌اردلان تفکر ایرانی را منفک از تفکر شرق و غرب دانست و گفت: این تفکری خاص است. همه ادیان به ویژه تفکر اسلامی در این سرزمین رشد کرد و ایرانی‌ها فکر ایرانی را بسط و گسترش دادند. بین ما و طبیعت هماهنگی و سنخیت وجود دارد زیرا طبیعت دارای نظم و شعور است و از این رو ما از آن خوشمان می‌آید. این فکر خاص ایرانی است که زیبایی و دوست داشتن را یکی می‌بیند.

وی ادامه داد: هنرمند اهل تقوی و فضیلت است در نتیجه اهل تفکر زیبایی و دوست‌داشتنی هستند. بصیرت درون ما نوری است که خداوند ودیعه گذاشته است. متأسفانه خیلی اغتشاش و بی‌نظمی در شهر می‌بینیم که بر طبیعت و جان ما تأثیرگذارند در حالی که منطق را شهر، کوچه و برزن به کودکان ما یاد می‌دهد. منطقی بودن یعنی دینی و با خرد بودن. اگر معقولانه در هر حوزه وارد شویم دینی هم وارد شده‌ایم.

نمایشگاه "شهر، هنر، فرهنگ دینی" از 23 تا 30 شهریور در نگارخانه برگ واقع در خیابان پاسداران، میدان هروی، خیابان وفامنش، کوچه جمالی، عمارت عین‌الدوله، پذیرای علاقمندان است. بازدید از نمایشگاه از ساعت 16 تا 22 هر روز خواهد بود.