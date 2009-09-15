به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دوشنبه شب 23 شهریور در مراسم پایان کار هفدهمین نمایشگاه بین امللی قرآن در مصلای امام خمینی (ره) تهران تأکیدکرد: در هفدهمین سال برگزاری نمایشگاه قرآن باد گفت با توجه به عظمت، وسعت وگستردگی که قرآن کریم دارد اگر این نمایشگاه هزاران سل دیگر نیز برگزارشود بخش کوچکی از آنچه می‌توان درباره قرآن گفت و نمایش داد ارائه نشده است.

حسینی با اشاره به ایکه امید است پدیده باشکوه نمایشگاه قرآن بهانه‌ای برای همه مردم به ویژه نسل جوان برای انس و الفت بیشتر با این کتاب الهی باشد، گفت: امیدواریم پایان نمایشگاه هفدهم، که آغاز فصل جدیدی در زندگی بسیاری از افراد برای تمسک بیشتر به قرآن باشد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اینکه نمایشگاه قرآن می‌تواند بازتاب جهانی خوبی داشته باشد، یادآور شد: همه جهان باید متوجه اهتمام ملت ایران به قرآن باشد.

وی با تأکید بر اینکه دولت دهم مصمم‌تر از گذشته و در تداوم قرآن‌محوری و فعالیتهای فرهنگی و هنری دولت نهم، کمر همت و همیت بر وسعت‌بخشیدن به این امر مقدس بسته است، افزود: دستاوردها و نتایج این نمایشگاه نشان داد که اگر ورود به این عرصه با هنرمندان بیدار همراه باشد، استقبال مردم هم از قرآن بسیار بیشتر از محاسبات خواهد بود .