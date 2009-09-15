غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیتهای معاونت فرهنگی وزارت علوم در خصوص ارتقای علوم انسانی گفت: ایجاد گروه توسعه انسانی، ایجاد کرسی های نوآوری و نظریه پردازی، راه اندازی دبیرخانه چاپ آثار دانشجویی با محوریت موضوعات علوم انسانی، اجرا و حمایت از اجرای طرحهای پژوهشی بیش از 50طرح پژوهشی، تدوین محورها و اولویتهای پژوهشی در حوزه علوم انسانی با تاکید بر مبانی اسلامی بخشی از فعالیتهای وزارت علوم در راستای رشد علوم انسانی در دانشگاهها بوده است.

وی تدوین بیش از 23 رشته میان رشته ای علوم انسانی، تاسیس دانشگاههای علوم انسانی، تشویق استادان رشته های علوم انسانی، توازن نگاه به رشته های علمی و توجه به رشته های علوم انسانی و علوم پایه افزایش ظرفیت در رشته های علوم انسانی، ارتقاء علم انسانی در حوزه های علمیه، طراحی و تدوین متون و برنامه های درسی در رشته های علوم انسانی با تاکید بر مبانی اسلامی را از دیگر برنامه های به اجرا در آمده وزارت علوم برای علوم انسانی عنوان کرد.

قائم مقام معاونت فرهنگی وزارت علوم گفت: تشکیل کمیته ارتقای علوم انسانی در وزارت علوم نیز در راستای اهمیت دادن به این مسئله بوده است.

وی همچنین برنامه تحول در علوم سیاسی و روابط بین الملل، حمایت از انجمن علوم سیاسی ایران، تداوم و تعمیق میان رشته ای ها، - ارتقاء و تحول علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاهها، تشکیل گروه مطالعات جنبش دانشجویی، تشکیل کمیته آزاد اندیشی در دانشگاهها و حوزه های علمیه و تشکیل گروه مطالعات جهان اسلام و آموزش عالی را از جمله برنامه های آینده وزارت علوم عنوان کرد.