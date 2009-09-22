شروع موج دوم آنفلوانزای A همزمان با آغاز سال تحصیلی

دکتر محمود سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دستورالعمل پیشگیری از انتقال بیماری آنفلوانزای نوع A به مدارس ابلاغ شده که این برنامه پنج گروه مخاطب دارد.

بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طی هفته گذشته با افزوده شدن 34 مورد جدید ابتلاء به بیماری آنفلوانزای نوع A شمار مبتلایان به این بیماری به 391 مورد در کشور رسیده است و تعداد موارد فوت شده بر اثر ابتلا به این بیماری به چهار نفر رسید.

سروش با اشاره به آموزشهای مدیران مدارس با نحوه پیشگیری و تشخیص این بیماری گفت: رعایت بهداشت فردی مهمترین نکته ای است که در پیشگیری از انتقال ویروس آنفلوانزای نوع A باید مورد توجه مدیران و معلمان قرار گیرد.

به دنبال شروع پاندمی این بیماری ممکن است 15 تا 35 درصد از افراد جامعه طی دو سال آینده به این بیماری مبتلا شوند که پنج درصد مبتلایان نیاز به بستری خواهند داشت و یک تا دو درصد آنها فوت می ‌کنند.

مدیر برنامه آنفلوانزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت، شایع ترین راه انتقال ویروس آنفلوانزای نوع A را از طریق قطرات تنفسی عنوان کرد و گفت: تماس دست با سطوح آلوده و انتقال آن به روی دهان، چشم و بینی از عواملی است که انسان را دچار این بیماری می کند.

علایم اولیه بیماری آنفلوانزای نوع A شامل تب، سردرد، سرفه، گلودرد و اسهال است و بعد از آن آبریزش و گرفتگی بینی، بدن درد، لرز و احساس خستگی در درجه بعدی حائز اهمیت است.