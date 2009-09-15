بزرگترین تعمیرات اساسی کوره بلند شماره یک ذوب آهن اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، حکم الله بابایی مدیر عامل ذوب آهن اصفهان گفت: این شرکت هم اکنون روزهای پرکار و حساسی را سپری می کند و در کنار راه اندازی طرحهای مختلف توسعه و تولید ، بر اساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، حدود 128 پروژه بازسازی و تعمیراتی را در حال انجام دارد.

وی با بیان اینکه پروژه کوره بلند شماره یک، یکی از بزرگترین این پروژه ها به شمار می رود، افزود: بعد از راه اندازی کوره 3 در طرح توازن تعمیرات اساسی درجه یک کوره بلند شماره یک را آغاز کرده ایم که این تعمیرات برای اولین بار با حجم بسیار زیاد در کشور صورت می گیرد.

بابایی تصریح کرد: وسعت و اهمیت تعمیرات مذکور به حدی است که می توان گفت یک کوره کامل از نو ساخته و اغلب تجهیزات آن مدرن و به روز می شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان مدت انجام این تعمیرات را 4 ماه اعلام کرد و گفت: همزمان با این تعمیرات، طرح تعویض کامل سیستم اتوماسیون کوره بلند شماره یک نیز انجام می شود و این طرح کاملا توسط کارشناسان ایرانی طراحی شده است.

وی هزینه تعمیرات اساسی کوره مذکور را حدود 300 میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: کوره بلند شماره یک از زمان راه اندازی (9/10/1350) تا زمان توقف با حجم 1029 متر مکعب جهت تعمیرات اساسی درجه یک و اجرای طرح بازسازی ( 1/5/1388 ) به میزان 22 میلیون و 800 هزار تن تولید داشته است.

بابایی گفت: تعمیرات اساسی در کوره بلند به سه نوع درجه یک، درجه دو و درجه سه تقسیم می شود که فاصله زمانی تعمیرات درجه سه 5/1 تا 3 سال و فاصله زمانی بین دو تعمیرات یک و دو، 4 تا 5 سال و بین دو تعمیرات در یک 12 تا 14 سال می باشد، ضمن اینکه زمان تغییرات درجه یک قبلی 1366 بوده و دو نوبت تغییرات درجه 2 در سالهای 1360و1378 به انجام رسیده است.

وی افزود: برای انجام تعمیرات اساسی درجه یک بایستی تمام مواد موجود در کوره و همچنین چدن مرده آن تخلیه و کوره متوقف گردد.