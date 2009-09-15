تغییر هویت قدس پذیرفتنی نیست/ قدس به ساکنان اصلی آن تعلق دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ملک عبدالله دوم" پادشاه اردن روز گذشته در امان و در جمع نمایندگان جامعه عربی قدس، اظهار داشت: اردن بر تلاش در جهت حفظ میراث و هویت عربی قدس که از سال 1967 تحت اشغال اسرائیل درآمده، پایبند است.

وی تدابیر یک جانبه رژیم صهیونیستی در قدس را در زمینه تغییر هویت، از بین بردن میراث تاریخی و اخراج ساکنان مسلمان و مسیحی رد کرد و افزود: دولت راستگرای افراطی رژیم اسرائیل همچنان در صدد تداوم فعالیت های شهرک سازی در قدس شرقی است.

از سوی دیگر "طاهر المصری" نخست وزیر اسبق اردن که اصلیتی فلسطینی دارد، خواستار نقش آفرینی گسترده اعراب در زمینه مواجهه با طرح های یهودی سازی رژیم اسرائیل در قدس شد.

اردن در سال 1994 طی توافقنامه صلحی که با رژیم اسرائیل به امضا رساند، ماموریت حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان و مسیحیان را بر عهده گرفت.

البته تاکنون ملک عبدالله دوم از تدابیر مورد نظر اردن در زمینه حفاظت از هویت عربی قدس مطلبی را اعلام نکرده است.