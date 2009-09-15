  1. بین الملل
  2. سایر
۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۳۲

پادشاه اردن:

تغییر هویت قدس پذیرفتنی نیست/ قدس به ساکنان اصلی آن تعلق دارد

تغییر هویت قدس پذیرفتنی نیست/ قدس به ساکنان اصلی آن تعلق دارد

پادشاه اردن با اشاره به تداوم سیاست های رژیم صهیونیستی در تغییر هویت قدس، اقدامات یک جانبه این رژیم در این باره را تقبیح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "ملک عبدالله دوم" پادشاه اردن روز گذشته در امان و در جمع نمایندگان جامعه عربی قدس، اظهار داشت: اردن بر تلاش در جهت حفظ میراث و هویت عربی قدس که از سال 1967 تحت اشغال اسرائیل درآمده، پایبند است.

وی تدابیر یک جانبه رژیم صهیونیستی در قدس را در زمینه تغییر هویت، از بین بردن میراث تاریخی و اخراج ساکنان مسلمان و مسیحی رد کرد و افزود: دولت راستگرای افراطی رژیم اسرائیل همچنان در صدد تداوم فعالیت های شهرک سازی در قدس شرقی است.

از سوی دیگر "طاهر المصری" نخست وزیر اسبق اردن که اصلیتی فلسطینی دارد، خواستار نقش آفرینی گسترده اعراب در زمینه مواجهه با طرح های یهودی سازی رژیم اسرائیل در قدس شد.

اردن در سال 1994 طی توافقنامه صلحی که با رژیم اسرائیل به امضا رساند، ماموریت حفاظت از اماکن مقدس مسلمانان و  مسیحیان را بر عهده گرفت.

البته تاکنون ملک عبدالله دوم از تدابیر مورد نظر اردن در زمینه حفاظت از هویت عربی قدس مطلبی را اعلام نکرده است.

کد مطلب 947486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها