پرداخت یک هزار فقره وام برای احداث مسکن روستاییان در بردسکن

به گزارش خبرنگار مهر در بردسکن، حبیب الله مقامی صبح سه شنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: در مدت فعالیت دولت نهم در بردسکن اقدامات ارزشمندی در جهت توسعه روستایی انجام شد که از آن جمله می توان به پرداخت یک هزار و 300 وام برای احداث مسکن روستاییان و اجرای طرح هادی در بیش از 10 روستا اشاره کرد.

فرماندار بردسکن گفت: احداث و آسفالت و بهره برداری از مسیر جدید بردسکن- بجستان به طول15.5 کیلومتر، اجرای روکش لایه سوم آسفالت محور بردسکن- کاشمر به طول 6 کیلومتر و احداث و آسفالت بیش از 27 کیلومتر راه روستایی از دیگر خدمات دولت نهم برای آبادانی در بردسکن به ویژه مناطق بوده است.

وی جذب 76 میلیارد و 279 میلیون ریال اعتبار برای راهسازی، احداث 29 کیلومتر روکش آسفالت در راه های روستایی با آسفالت گرم و تاسیس نمایندگی حمل و نقل پایانه ها در بردسکن را به عنوان بخشی دیگر از خدمات دولت نهم عنوان کرد و گفت: طی چهار سال گذشته 85 درصد از نقاط حادثه خیز جاده ای در شهرستان بردسکن اصلاح شد.

فرماندار بردسکن در بیان گوشه ای از خدمات دولت نهم در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس به احداث چهار دبیرستان، دو مدرسه ابتدایی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بردسکن و تکمیل مدرسه پنج کلاسه روستاهای ابراهیم آباد، حسن آباد، شمس آباد و حطیطه اشاره کرد و افزود: طی چهار سال گذشته دو طبقه خوابگاه برای دبیرستان شایستگان در بردسکن نیز به بهره برداری رسید.

مقامی احداث 52 کیلومتر شبکه فشار متوسط جهت تامین برق چاه های کشاورزی، برقرار کردن 36 حلقه چاه کشاورزی و برق رسانی به روستاهای بی برق از جمله کلاته آقا مهدی، سیناب، صادقیه، چشمه هادی، سر نخواب، دهان قلعه و محمد امین را به عنوان بخشی از خدمات دولت نهم در جهت محرومیت زدایی در بردسکن خواند و گفت: این خدمات در حوزه های مختلف زیر ساختی قابل مشاهده است.

وی با بیان این که شبکه آبرسانی روستاهای کوشه و رکن آباد تعویض شده است، ادامه داد: در راستای توسعه مناطق کم برخوردار طی چهار سال گذشته مجتمع آبرسانی شفیع آباد، فوشاب، علی آبادک و درونه اجرا و چاه روستاهای مظفر آباد و حطیطه حفر شد.

فرماندار بردسکن در خصوص توسعه فضاهای ورزشی در مدت فعالیت دولت نهم گفت: در این مدت سالن ورزشی بانوان بردسکن و آقایان شهرآباد، زمین ورزشی روستاهای شفیع آباد، هدک، کشمر، کلاته نو، انابد و عظیم آباد احداث و فاز اول استادیوم ورزشی شهدای اسماعیلی مورد بهسازی و نوسازی قرار گرفت.

مقامی تهیه طرح های جامع و تفضیلی شهرستان بردسکن، احداث پست امداد جاده ای هلال احمر، اجرای سد گابیونی در منطقه حوزه آبریز سد دهان قلعه و احداث یک هزار و 500 متر کانال کشی آب را به عنوان بخشی دیگر از خدمات دولت نهم عنوان کرد.

وی ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا افزود: در چهار سال گذشته اقدامات قابل توجهی در راستای تجلیل از خانواده شهدا، ایثارگران و جانبازان صورت گرفت که ساماندهی گلزار شهدای بهشت رضا و شهر انابد و تاسیس باشگاه فرهنگی ورزشی ایثار بردسکن از جمله این اقدامات است.

فرماندار بردسکن با اشاره به تکمیل زیر ساخت های شهرک صنعتی و بهره بردرای از چند واحد صنعتی در این شهرستان گفت: دولت نهم ضمن توسعه صنعتی به منابع طبیعی و محیط زیست نیز توجه داشته است که احداث مرکز تحقیقات زیست محیطی، تجهیز پارک جنگلی درونه و اجرای چندین پروژه دیگر در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست طی چهار سال گذشته دلیلی بر این ادعا است.