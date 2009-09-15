رشد 150 درصدی بازرسی از واحدهای اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حمایت، با عنایت به سیاستهای سازمان حمایت مبنی بر تقویت بازرسی و نظارت با هدف تنظیم و ایجاد آرامش در بازار و نظارت صحیح بر عرضه کالا و خدمات، شناسایی افراد سودجو، پیشگیری از بروز تخلفات احتمالی و فراهم نمودن زمینه مناسب برای ارائه خدمات به مصرف کنندگان، روند بازرسیها در مرداد ماه سال 88 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته سرعت بسیار چشمگیری به خود گرفته است.

در این راستا توسط بازرسان سازمانهای بازرگانی در سراسر کشور بیش از 500 هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی، خدماتی، تولیدی و توزیعی به عمل آمده، که این حجم بازرسیها نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش 150 درصدی برخوردار است.

ر همین ایام واحدهای خرده فروش با 349 هزار مورد بیشترین بازرسی انجام شده را به خود اختصاص دادند و بر این اساس، بعد از استان تهران در بازرسی از واحدهای صنفی و برخورد با متخلفان، استان فارس رتبه دوم را دارا می باشد.

این در حالی است که از مجموع 534 هزار و 788 مورد بازرسیهای صورت گرفته، بیش از 52 هزار و 262 واحد متخلف شناسایی و پرونده تخلف تشکیل شده است که البته با توجه به آمار موجود در مقطع زمانی مورد اشاره، تعداد پرونده های متشکله و همچنین تخلفات کشف شده به ترتیب رشد 205 و 156.8 درصدی را نشان می دهد.

طی همین مدت، عمده ترین تخلفات کشف شده با52501 مورد به ترتیب اولویت مربوط به عدم درج قیمت، نصب نرخنامه و گرانفروشی می باشد که بر اساس آن، تخلف عدم درج قیمت به منظور شفاف سازی بازار با 43 درصد در راس تخلفات مکشوفه قرار دارد.