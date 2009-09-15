بزرگترین باغ زیتون کشور در گنبد کاووس احداث شد

احمد قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این باغ زیتون به مساحت 700 هکتار احداث شده و تا هزار و 300 هکتار قابلیت توسعه دارد.

وی اظهار داشت: برای آبیاری بزرگترین باغ زیتون کشور در منطقه از روش آبیاری قطره ای استفاده شد و این شهرستان در پنجمین جشنواره ملی زیتون در زمینه کیفیت روغن زیتون رتبه اول را کسب کرده است.

وی خاطرنشان کرد: باغهای زیتون این شهرستان در سال جاری هزار و 500 تن محصول می دهند که نسبت به سالهای قبل رشد چشمگیری دارد.

به گفته قاضی، مناطق شمال در حالی به عنوان زادگاه زیتون شناخته می شوند و باور عمومی براین است که این گیاه تنها در مناطقی با آب و هوای مرطوب یا مدیترانه ای رشد می کند.

مدیر جهاد کشاورزی گنبد کاووس بیان داشت: در حال حاضر بیش از پنج هزار هکتار از اراضی منطقه زیرکشت زیتون رفته و سطح زیرکشت زیتون در شهرستان بیش از 40 درصد باغات زیتون استان است.

وی یادآورشد: کاشت زیتون در این شهرستان از سال 72 و همزمان با طرح کشت توسعه باغات زیتون در کشور شروع شد.

وی عنوان کرد: برداشت محصول زیتون این شهرستان در سال قبل هزار تن بود و به دلیل خشکسالی و سرمای شدید سطح زیادی از باغات بارور شهرستان دچار خسارت شد.

وی افزود: به دلیل قدرت بازسازی بالای زیتون، درختان کف بر شدند و با مدیریت صحیح توانستند در سالهای اخیر به شرایط تولید برگردند.

مدیرجهاد کشاورزی گنبد کاووس افزود: در چهارسال اخیر حدود شش هزار تن محصول زیتون در شهرستان تولید شد و امسال از سطح دو هزار هکتار باغات بارور شهرستان پیش بینی می شود هزار و 500 تن محصول برداشت شود.

قاضی اظهار داشت: محصول تولیدی این شهرستان به کنسرو تبدیل و روغن کشی می شود و بهترین زمان برای برداشت زیتون کنسروی از 15 شهریورماه تا اول آبانماه و بهترین زمان برداشت زیتون روغنی از 15 آبان ماه تا اول دیماه است.

شهرستان گنبد کاووس 160 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.