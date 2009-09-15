لاشه هواپیمای ایلوشن به فرودگاه مشهد انتقال یافت

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در سانحه رخ داده در پرواز 1625 هواپیمایی آریا،‌ هواپیما پس از حادثه از باند فرودگاه خارج شده بود و پس از طی کردن فضای خاکی حاشیه باند و تخریب دیوار فرودگاه در زمینهای کشاورزی منطقه طرق متوقف شده بود.

مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی، امکان استفاده مجدد از این هواپیما در پروازهای آتی را رد کرد و ادامه داد: موتورهای هواپیما را جهت آموزش فنی و عملی در دانشکده هوایی از بدنه جدا کرده ایم ضمن اینکه بخشهایی از هواپیما را نیز برای آموزش دانش آموزان و بازدید عمومی در نظر گرفته ایم.







