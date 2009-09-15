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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۰:۴۲

لاشه هواپیمای ایلوشن به فرودگاه مشهد انتقال یافت

لاشه هواپیمای ایلوشن به فرودگاه مشهد انتقال یافت

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: لاشه هواپیمای ایلوشن که در تاریخ دوم مرداد دچار حادثه شده بود عصر دیروز به داخل باند فرودگاه مشهد منتقل شد.

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در سانحه رخ داده در پرواز 1625 هواپیمایی آریا،‌ هواپیما پس از حادثه از باند فرودگاه خارج شده بود و پس از طی کردن فضای خاکی حاشیه باند و تخریب دیوار فرودگاه در زمینهای کشاورزی منطقه طرق متوقف شده بود.

مدیر کل فرودگاه های خراسان رضوی، امکان استفاده مجدد از این هواپیما در پروازهای آتی را رد کرد و ادامه داد: موتورهای هواپیما را جهت آموزش فنی و عملی در دانشکده هوایی از بدنه جدا کرده ایم ضمن اینکه بخشهایی از هواپیما را نیز برای آموزش دانش آموزان و بازدید عمومی در نظر گرفته ایم.

 
 

 

کد مطلب 947523

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