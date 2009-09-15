به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت آلاینده منو کسید کربن در همین ساعت کاسته شده و بر میزان غلظت آلاینده ذرات معلق افزوده شده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا در شرایط ناسالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف همراه با وزش گاه گاهی باد است به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات آینده در شرایط ناسالم باقی بماند. همچنین توصیه شده کلیه بیماران قلبی تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.