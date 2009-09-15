60 مسجد استان مرکزی توسط بسیج سازندگی بازسازی شد

محمدتقی شاهچراغی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با اشاره به اقدامات و فعالیتهای بسیج سازندگی طی این مدت افزود: 30 هزار نفر روز از دانش آموزان و دانشجویان در اردوهای طرح هجرت شرکت کردند.

وی با تاکید بر اینکه در طرحهای مشارکتی جهاد کشاورزی نیز 20 هزار نفر روز کار انجام شده است، اضافه کرد: اجرای پروژه بیمارستان ولیعصر اراک، موزه دفاع مقدس و احداث و تکمیل مسجد و خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی از دیگر فعالیتها و اقدامات انجام شده بسیج سازندگی است.

وی کمک رسانی به ستاد حوادث غیرمترقبه را از ماموریتهای بسیج عنوان کرد و گفت: در این راستا یک اردوگاه استانی برای اسکان و استفاده در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه ایجاد می شود که این اردوگاه در حال تکمیل و آماده سازی است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی اظهار داشت: در ایام تابستان امسال در 170 پایگاه بسیج تابستانی در سطح استان برنامه‌های مختلف و متنوع فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی در مقطع ابتدایی و راهنمایی اجرا شد.

شاهچراغی با اشاره به اینکه طی این مدت 14 هزار نفر از مردم استان در قالب اردوهای مختلف ساماندهی و به سفرهای زیارتی اعزام شدند، خاطرنشان کرد: همچنین 10 هزار نفر در قالب برنامه کاروان راهیان نور ساماندهی و اعزام شدند و هشت هزار نفر نیز در کوهپیمایی بسیجیان شرکت کردند.

وی با اشاره به طرح صالحین گفت: این طرح با تشکیل حلقه تربیتی 15 تا 20 نفر از جوانان در پایگاه های مقاومت اجرا شده است که در این طرح موضوعات مختلف رصد و موضوعات روز به بحث گذاشته می شود.