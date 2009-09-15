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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

دوچرخه سوار دوپینگی با حکم محرومیت تعلیقی نادو مواجه شد

دوچرخه سوار دوپینگی با حکم محرومیت تعلیقی نادو مواجه شد

دوچرخه سوار متهم به استفاده از مواد نیروزا تا زمان اعلام حکم شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ طبق حکم تعلیقی این ستاد از حضور در میادین داخلی و خارجی محروم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران نادو در حالی برای این ورزشکار اردونشین تیم ملی دوچرخه سواری حکم محرومیت تعلیقی صادر کرده‎اند که او اسناد و مدارک خود را مبنی بر بیماری که دارد و داروهایی که مجبور به استفاده از آنهاست را در اختیارستاد ملی مبارزه با دوپینگ قرار داده است. این دوچرخه سوار متهم مدعی است که احتمالا استفاده از این داروها منجر به مثبت شدن نمونه دوپینگ وی شده است.

با این حال شورای صدور رای نادو تا زمان برگزاری نشست دوباره برای بررسی پرونده  این دوچرخه سوار و اعلام رای نهایی وی را طبق حکم تعلیقی از حضور در تمام میادین محروم کرده است. بنابراین دوچرخه سوار متهم حق حضور در اردوهای تیم ملی را هم ندارد.

کد مطلب 947548

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