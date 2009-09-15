دریافت فطریه از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) به همانند سنوات گذشته با اخذ اجازه از مراجع عظام تقلید (دامت برکاته) آماده دریافت وجوه فطریه مردم مسلمان ایران اسلامی است.

در این اطلاعیه آمده است: وجوهی که مردم موحد کشورمان به عنوان فطریه در نظر می گیرند پس از دریافت با توجه به امکانات موجود در اسرع وقت و با هماهنگی ائمه جمعه در اختیار مستحقان و محرومان آبرومند قرار خواهند گرفت.

همچنین به آگاهی می رساند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مومنانی که قصد ادای این فریضه واجب در صبح عید سعید فطر را دارند پایگاههای ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت دریافت وجوهات فطریه در اطراف جایگاههای برگزاری آیینهای نماز عید سعید فطر در سراسر کشور استقرار خواهند یافت.