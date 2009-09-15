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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۱۴

دریافت فطریه از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور

دریافت فطریه از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سراسر کشور

کمیته امداد امام خمینی (ره) در آستانه عید سعید فطر ضمن تبریک این عید سعید آمادگی خود را برای جمع آوری و دریافت فطریه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) به همانند سنوات گذشته با اخذ اجازه از مراجع عظام تقلید (دامت برکاته) آماده دریافت وجوه فطریه مردم مسلمان ایران اسلامی است.

در این اطلاعیه آمده است: وجوهی که مردم موحد کشورمان به عنوان فطریه در نظر می گیرند پس از دریافت با توجه به امکانات موجود در اسرع وقت و با هماهنگی ائمه جمعه در اختیار مستحقان و محرومان آبرومند قرار خواهند گرفت.

همچنین به آگاهی می رساند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای مومنانی که قصد ادای این فریضه واجب در صبح عید سعید فطر را دارند پایگاههای ویژه کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت دریافت وجوهات فطریه در اطراف جایگاههای برگزاری آیینهای نماز عید سعید فطر در سراسر کشور استقرار خواهند یافت.

کد مطلب 947554

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