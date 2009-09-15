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۲۴ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

438 زندانی جرائم غیرعمد در آذربایجان غربی آزاد شدند

438 زندانی جرائم غیرعمد در آذربایجان غربی آزاد شدند

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانها و اقدامات تامینی آذربایجان غربی گفت: در 18 ماه گذشته 438 زندانی جرائم غیر عمد در استان آزاد شده اند.

جبار باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این زندانیان با 65 میلیارد ریال کمکهای نقدی خیرین در جشنهای گلریزان آزاد شده اند.

وی در ادامه از آزادی زندانیانی که به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث در تصادف در زندانهای استان آذربایجان غربی بسر می برند تا دو هفته آینده خبر داد و بیان داشت: بر اساس قرارداد فی ما بین ستاد دیه استان و صندوق خسارتهای بیمه کشور کارشناسان این صندوق با حضور در زندانهای استان و شناسایی این زندانیان با پرداخت تسهیلات طولانی مدت با کارمزد پایین زمینه آزادی آنها را فراهم خواهند کرد.

باقری با اشاره به شمار زندانیان جرائم غیر عمد در زندانهای استان افزود: هم اکنون در زندانهای استان 400 زندانی جرائم غیر عمد وجود دارد که این زندانیان برای آزادی به 120 میلیارد ریال کمک نقدی خیرین نیازمند هستند.

کد مطلب 947561

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