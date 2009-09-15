438 زندانی جرائم غیرعمد در آذربایجان غربی آزاد شدند

جبار باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: این زندانیان با 65 میلیارد ریال کمکهای نقدی خیرین در جشنهای گلریزان آزاد شده اند.

وی در ادامه از آزادی زندانیانی که به دلیل نداشتن بیمه شخص ثالث در تصادف در زندانهای استان آذربایجان غربی بسر می برند تا دو هفته آینده خبر داد و بیان داشت: بر اساس قرارداد فی ما بین ستاد دیه استان و صندوق خسارتهای بیمه کشور کارشناسان این صندوق با حضور در زندانهای استان و شناسایی این زندانیان با پرداخت تسهیلات طولانی مدت با کارمزد پایین زمینه آزادی آنها را فراهم خواهند کرد.

باقری با اشاره به شمار زندانیان جرائم غیر عمد در زندانهای استان افزود: هم اکنون در زندانهای استان 400 زندانی جرائم غیر عمد وجود دارد که این زندانیان برای آزادی به 120 میلیارد ریال کمک نقدی خیرین نیازمند هستند.