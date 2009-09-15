به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاههای ویژه کمک به زندانیان نیازمند از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) از ساعت 9:30 صبح استقرار یافه و کمکهای نقدی مردم خیر و سعادتمند کشورمان را جمع آوری خواهد کرد.

در تهران نیز دو پایگاه حسینیه ارشاد و نمایشگاه بین المللی تهران محل برگزاری جشن رمضان آماده دریافت کمکهای مردم سخاوتمند تهران خواهد بود.

کمیته امداد اظهار امیدواری کرده است تا با اجرای این حرکت خداپسندانه که با همکاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در روز عید سعید فطر انجام خواهد شد ضمن بهره گیری از کمکهای مردم سخاوتمند و نیکوکار شاهد آزادی تعداد دیگری از زندانیان نیازمند دیات و بازگشت آنان به آغوش گرم خانواده باشیم.

این گزارش حاکی است به منظور مشارکت هرچه بیشتر مردم خیر و متدین کشورمان در کمک به آزادی زندانیان نیازمند علاوه بر پایگاههای کمیته امداد امام خمینی (ره) شماره حساب 1120 بانک ملی ایران شعبه کمیته امداد امام خمینی (ره) قابل واریز در کلیه شعب به این امر اختصاص یافته است.

تاکنون 30 هزار تن از زندانیان نیازمند از سوی کمیته امداد امام خمینی (ره) با بهره گیری از اعتبارات دولتی و کمکهای مردمی آزاد و به آغوش گرم خانواده بازگشته اند.